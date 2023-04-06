Kara mayını temizlemek için yeni teknoloji geliştirildi
Avustralya'nın ulusal bilim ajansı, küresel kara mayını temizleme çabalarına yardımcı olacak yeni bir teknoloji geliştirdi.
İngiliz Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü'ne denk gelecek şekilde açıklanan yeni tespit teknolojisi, kara mayınlarında kullanılan patlayıcıların moleküler imzasını tespit edebilen manyetik rezonans teknolojisini kullanıyor.
YENİ BİR ŞİRKET DE KURULDU
Bu yeni teknoloji, halihazırda kara mayınlarını tespit etmek için kullanılan metal dedektörlerinden daha güvenilir olmasının yanı sıra uygun maliyetli.
CSIRO, bu yeni teknolojiyi elde taşınabilir dedektörlere dönüştürmek için MRead adında yeni bir şirket kurdu.
CSIRO CEO'su Larry Marshall basın açıklamasında, "Bu teknolojinin hassasiyeti, mevcut dedektörlerden daha hızlı ve daha güvenilir bir çözüm sunarak kara mayını temizleme çabalarında çığır açıyor. Bu teknoloji, temizlemeyi yapan insanları koruyacak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için temizleme çalışmalarının kapsamını genişletecek" dedi.
Dünya genelinde 100 milyondan fazla kara mayını olduğu ve bunların yılda yaklaşık 6.500 can kaybına yol açtığı tahmin ediliyor.
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