Karne hediyesi pahalıya gelecek

Yayınlanma: 10.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.06.2023 - 03:00

Aileler bir taraftan çocuklarının getireceği karneleri büyük bir heyecanla bekliyor bir yandan da onlara verecekleri karne hediyelerini düşünüyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran’da sona eriyor.

Bu yıl çocuğuna son model teknolojik bir cihaz almak isteyen ailelerin gözden çıkarması gereken para miktarı ise en az 500 liradan başlıyor ve 130 bin liraya kadar çıkıyor. Döviz kurundaki artış da teknolojik cihazların fiyatlarını her geçen gün artırıyor. Çocuğuna en basitinden bir kulaklık almak isteyen anne babalar 500 TL, ileri seviye bir oyuncu bilgisayarı almak isteyen aileler 130 bin TL, akıllı telefon almak isteyenler de 10 bin TL ile 76 bin TL’yi gözden çıkartmak zorunda.

KAMPANYALAR ARTTI

Çocuklar için tasarlanmış giyilebilir cihazlardan kulak üstü kulaklıklara, taşınabilir hoparlörlere kadar pek çok hediye seçeneği bulunuyor. Birçok e-ticaret sitesi ve teknoloji markası da karne hediyesi için indirimler ve farklı ödeme seçeneklerinin olduğu kampanyalara başladı. Hepsiburada, Teknosa, MediaMarkt, Trendyol, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom karne gününe özel kampanyalar yapmaya başladı. Turkcell mağazalarında ve Pasaj’da karne gününe özel fırsatlar başladı.

16 Haziran’a kadar sürecek karne günü kampanyasında PC’ler, tabletler, oyuncu aksesuvarları, dijital oyun kodları, scooterlar, drone’lar, akıllı saatler için özel ödeme seçenekleri var. Monster Notebook’ta karne kampanyası kapsamında bazı ürünlere yüzde 5 ile 25 arasında indirim var.

76 BİN LİRAYA AKILLI TELEFON

Yaz tatiline girecek öğrenciler için alınabilecek bazı teknolojik hediye seçenekleri şöyle:

Elektrikli scooter: Piyasadaki en uygun elektrikli scooter fiyatları ortalama 4 bin TL civarında. Markaya ve teknik özelliklere göre 86 bin liraya kadar cihazlar var.

Akıllı Telefon: Hızla değişen cep telefonu modellerine yetişmek oldukça hızlı takip etmeyi gerektiriyor. Cep telefonunda pazarın hâkim markaları Samsung ve Apple. Orta seviye bir akıllı telefon almak için 15 bin TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Fiyat 76 bin liraya kadar çıkıyor.

Oyuncu bilgisayarı ve Notebook: Pazarda Monster’dan Dragos’a, LG’ye, Lenovo’dan Casper’e, Intel’den Samsung’a, Acer’den Go Gamer, Asus’a kadar birçok markanın son model cihazları var.