Kasım ayınca çıkacak bütün telefon modelleri!

Yayınlanma: 05.11.2023 - 11:54

Güncelleme: 05.11.2023 - 11:54

Akıllı telefon pazarında Kasım ayında büyük bir hareketlilik olacak. Birçok firma bu ay yeni telefon modellerini çıkarıyor. Özellikle Çin merkezli markaların bu ay içerisinde birçok modelini tanıtacağı görülüyor.

İşte Kasım 2023'te çıkması beklenen bazı akıllı telefonlar: