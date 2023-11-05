Kasım ayınca çıkacak bütün telefon modelleri!

Akıllı telefon pazarı giderek hareketlenmeye devam ediyor. Birçok firma Kasım ayı içerisinde yeni telefonlarını çıkarmaya hazırlanıyor. İşte Kasım ayında çıkacak bütün telefon modelleri!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 11:54
Kasım ayınca çıkacak bütün telefon modelleri!
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Akıllı telefon pazarında Kasım ayında büyük bir hareketlilik olacak. Birçok firma bu ay yeni telefon modellerini çıkarıyor. Özellikle Çin merkezli markaların bu ay içerisinde birçok modelini tanıtacağı görülüyor. 

İşte Kasım 2023'te çıkması beklenen bazı akıllı telefonlar:

  • iQOO 12 Serisi
  • Oppo A2
  • Vivo X100 Serisi
  • Realme GT 5 Pro
  • OnePlus 12
  • Redmi K70 Serisi
  • Redmi 13C ve Poco C65
  • Samsung Galaxy A15
  • Honor X50 GT
  • Infinix Smart 8
  • Tecno Spark 20 Serisi ve Spark Go 2024

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