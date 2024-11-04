Kasım ayında hangi oyunlar çıkıyor? İşte tam liste
Kasım ayında pek çok platformda yepyeni oyunlar çıkıyor. Bazı bilinen oyunlar veya daha önce yayınlanan oyunlar daha fazla platforma geliyor.
Kasım ayında da pek çok platformda yeni oyunlar çıkıyor. Bazı oyunlar daha önce geldikleri platformaların ötesinde yeni platformlara getiriliyor. Bu ay çıkacak ve en dikkat çeken oyunlar arasında STALKER 2: Heart of Chernobyl yer alıyor. Ancak onun dışında Farming Simulator 25 ve VR tarafı için Metro Awakening VR geliyor.
KASIM AYINDA ÇIKACAK BÜTÜN OYUNLAR
|Oyunun Adı:
|Oyunun Çıkış Tarihi
|Platformu
|Albatroz
|Kasım 1
|PS5, Xbox, PC
|Farmagia
|Kasım 1
|PS5, Switch, PC
|Last Spartan: Glory Over Madness
|Kasım 1
|PC
|Crossed Wires
|Kasım 4
|PC
|Nazar
|Kasım 4
|PC
|Techtonica
|Kasım 4
|PS5, Xbox, Switch, PC
|Metal Slug Tactics
|Kasım 5
|PS5, Xbox, Switch, PC
|Planet Coaster 2
|Kasım 6
|PS5, Xbox, PC
|SlavicPunk: Oldtimer
|Kasım 6
|PS5, Xbox
|TMNT: Splintered Fate
|Kasım 6
|PC
|Empire of Ants
|Kasım 7
|PS5, Xbox, PC
|Mario & Luigi: Brothership
|Kasım 7
|Switch
|Maximum Football
|Kasım 7
|PC
|Metro Awakening VR
|Kasım 7
|PSVR 2, Steam VR, Meta Quest
|River City Saga: Three Kingdoms Next
|Kasım 7
|PS4, Switch, PC
|Takio no Tatsujin: Rhythm Festival
|Kasım 7
|PS5, Xbox, PC
|Slitterhead
|Kasım 8
|PS5, Xbox, PC
|Antonblast
|Kasım 12
|Switch
|Farming Simulator 25
|Kasım 12
|PS5, Xbox, PC
|The Rise of the Golden Idol
|Kasım 12
|PS5, Switch, Xbox, PC
|Tetris Forever
|Kasım 12
|PS5, Switch, Xbox, PC
|Behemoth
|Kasım 14
|PSVR 2, Meta Quest
|Dragon Quest III HD-2D Remake
|Kasım 14
|PS5, Switch, Xbox, PC
|LEGO Horizon Adventures
|Kasım 14
|PS5, Switch, PC
|Miniatures
|Kasım 14
|Switch, PC, iOS
|Funko Fusion
|Kasım 15
|PS5, Switch, Xbox, PC
|Microsoft Flight Simulator 2024
|Kasım 19
|Xbox, PC
|MySims Cozy Bundle
|Kasım 19
|Switch
|Stray
|Kasım 19
|Switch
|Towers of Aghasba
|Kasım 19
|PS5, PC
|Genshin Impact
|Kasım 20
|Xbox
|STALKER 2: Heart of Chernobyl
|Kasım 20
|Xbox, PC
|Dungeons of Dreadrock 2: The Dead King's Secret
|Kasım 21
|PC
|Star Wars Outlaws
|Kasım 21
|Steam
|On Your Tail
|Kasım 21
|Switch, PC
|Marvel vs Capcom Fighting Collection (physical)
|Kasım 22
|PS5, Switch
Etiketler: #oyun #kasım ayı oyunlar
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