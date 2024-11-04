Kasım ayında hangi oyunlar çıkıyor? İşte tam liste

Yayınlanma: 04.11.2024 - 20:15

Güncelleme: 04.11.2024 - 20:15

Kasım ayında da pek çok platformda yeni oyunlar çıkıyor. Bazı oyunlar daha önce geldikleri platformaların ötesinde yeni platformlara getiriliyor. Bu ay çıkacak ve en dikkat çeken oyunlar arasında STALKER 2: Heart of Chernobyl yer alıyor. Ancak onun dışında Farming Simulator 25 ve VR tarafı için Metro Awakening VR geliyor.

KASIM AYINDA ÇIKACAK BÜTÜN OYUNLAR