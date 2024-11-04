Kasım ayında hangi oyunlar çıkıyor? İşte tam liste

Kasım ayında pek çok platformda yepyeni oyunlar çıkıyor. Bazı bilinen oyunlar veya daha önce yayınlanan oyunlar daha fazla platforma geliyor.

Kasım ayında hangi oyunlar çıkıyor? İşte tam liste
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 20:15

Kasım ayında da pek çok platformda yeni oyunlar çıkıyor. Bazı oyunlar daha önce geldikleri platformaların ötesinde yeni platformlara getiriliyor. Bu ay çıkacak ve en dikkat çeken oyunlar arasında STALKER 2: Heart of Chernobyl yer alıyor. Ancak onun dışında Farming Simulator 25 ve VR tarafı için Metro Awakening VR geliyor. 

KASIM AYINDA ÇIKACAK BÜTÜN OYUNLAR

Oyunun Adı: Oyunun Çıkış Tarihi Platformu
Albatroz Kasım 1 PS5, Xbox, PC
Farmagia Kasım 1 PS5, Switch, PC
Last Spartan: Glory Over Madness Kasım 1 PC
Crossed Wires Kasım 4 PC
Nazar Kasım 4 PC
Techtonica Kasım 4 PS5, Xbox, Switch, PC
Metal Slug Tactics Kasım 5 PS5, Xbox, Switch, PC
Planet Coaster 2 Kasım 6 PS5, Xbox, PC
SlavicPunk: Oldtimer Kasım 6 PS5, Xbox
TMNT: Splintered Fate Kasım 6 PC
Empire of Ants Kasım 7 PS5, Xbox, PC
Mario & Luigi: Brothership Kasım 7 Switch
Maximum Football Kasım 7 PC
Metro Awakening VR Kasım 7 PSVR 2, Steam VR, Meta Quest
River City Saga: Three Kingdoms Next Kasım 7 PS4, Switch, PC
Takio no Tatsujin: Rhythm Festival Kasım 7 PS5, Xbox, PC
Slitterhead Kasım 8 PS5, Xbox, PC
Antonblast Kasım 12 Switch
Farming Simulator 25 Kasım 12 PS5, Xbox, PC
The Rise of the Golden Idol Kasım 12 PS5, Switch, Xbox, PC
Tetris Forever Kasım 12 PS5, Switch, Xbox, PC
Behemoth Kasım 14 PSVR 2, Meta Quest
Dragon Quest III HD-2D Remake Kasım 14 PS5, Switch, Xbox, PC
LEGO Horizon Adventures Kasım 14 PS5, Switch, PC
Miniatures Kasım 14 Switch, PC, iOS
Funko Fusion Kasım 15 PS5, Switch, Xbox, PC
Microsoft Flight Simulator 2024 Kasım 19 Xbox, PC
MySims Cozy Bundle Kasım 19 Switch
Stray Kasım 19 Switch
Towers of Aghasba Kasım 19 PS5, PC
Genshin Impact Kasım 20 Xbox
STALKER 2: Heart of Chernobyl Kasım 20 Xbox, PC
Dungeons of Dreadrock 2: The Dead King's Secret Kasım 21 PC
Star Wars Outlaws Kasım 21 Steam
On Your Tail Kasım 21 Switch, PC
Marvel vs Capcom Fighting Collection (physical) Kasım 22 PS5, Switch

Etiketler: #oyun #kasım ayı oyunlar

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