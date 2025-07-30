Katlanabilir ekranlı iPhone'un tanıtımı için tahminler paylaşıldı

Uzun yıllardır çıkacağına yönelik epeyce iddia bulunan ancak resmi bir açıklama gelmeyen katlanabilir ekranlı iPhone için bu sefer de ünlü yatırım bankası JPMorgan'dan tahminler geldi. Cihazın hem tahmini çıkışı hem de fiyatına yönelik tahminler yapıldı.

KATLANABİLİR EKRANLI iPHONE NE ZAMAN GELİYOR?

Daha önce bu katlanabilir iPhone'un 2026 yılında çıkacağına yönelik iddialar mevcuttu. JPMorgan da bu noktada Apple'ın katlanabilir ekranlı cihazı, iPhone 18 serisiyle gelecek yılın eylül ayında tanıtabileceğini aktarıyor.

Bunun yanında fiyat tahmini de yapan yatırım bankası bu yeni iPhone modelinin 1.999 dolarlık fiyata sahip olabileceğini tahmin ediyor.

Bunun da ötesinde tahminler içinde Apple'ın katlanabilir ekranlı telefonunun satışları 45 milyona kadar çıkabilir ve sektörde dikkat çekecek bir etki yaratabilir.

Onlarca yıldır beklenen katlanabilir iPhone'un 7,8 inçlik ana ekrana ve dışta 5,5 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ekranda katlanma çizgisinin en az seviyede olacağı söylenen cihazda iki kamera Touch ID de yer alacak.