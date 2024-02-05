Katlanabilir ekranlı iPhone'lar ne zaman geliyor?

Yayınlanma: 05.02.2024 - 15:20

Güncelleme: 05.02.2024 - 15:20

Apple'ın pek çok rakibinin girdiği bir sektör olan katlanabilir ekranlı telefonlar alanına giriş yapmaması dikkat çekerken, iddialar ciddileşmeye başladı. Buna göre katlanabilir ekranlı bir iPhone'un 2026 yılında piyasaya sürülebileceği konuşulmaya başlandı.

Karşımıza ilk olarak 2018 yılında çıkan katlanabilir ekranlı telefonlar, yıllar içinde Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi büyük telefon üreticilerinin de ürünlerini tanıtmasıyla 2024 yılında önemli bir pazara dönüştü. Ancak Apple'ın katlanabilir iPhone hakkındaki çalışmaları, iddialar ve patentlerden öteye gitmedi.

KATLANABİLİR EKRANLI iPHONE ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA KARŞIMIZA ÇIKABİLİR

iPhone hayranları katlanabilir ekranlı bir cihaz bekliyor olsa da tam bir tarih halen yok. Ancak The Elec tarafından bildirilen habere göre Apple ilk katlanabilir yapıdaki cihazını 2026 ya da en geç 2027 yılında tanıtacak. Bu cihazın aşağı yukarı bazı özelliklerini de aktaran Elec, bu katlanabilir yapıdaki cihazın 7 ya da 8 inçlik ekranının olmasını bekliyor. Bu ekran boyutu ise piyasayı domine eden Samsung'un Z Fold 5 serisinin boyutlarına yaklaşık bir alternatif sunabilir.

Apple'ın söz konusu cihazının telefon mu yoksa iPad gibi bir cihaz mı olacağı henüz belirsiz, ancak beklentiler telefon olduğu yönünde.

Hatırlatmak gerekirse Apple, Vision Pro ile kısa bir süre önce karma gerçeklik başlığını tanıtmış ve o alana da yıllar sonra girmişti. Pek çokları tarafından sevilen ancak eksikleri olduğu söylenen cihaz için incelemeler de geliyor. Apple, aldığı eleştirileri katlanabilir yapıdaki cihazı için istemiyor ve en iyi haline gelmeden bu cihaz hakkında bilgi paylaşmıyor.