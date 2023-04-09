Katlanabilir yapıdaki Vivo X Flip'in tasarımı paylaşıldı

Güçlü ve katlanabilir yapıda bir şekilde tasarlanan Vivo X Flip, Samsung'un Z Flip versiyonuna çok benziyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 10:30
Katlanabilir yapıdaki Vivo X Flip'in tasarımı paylaşıldı
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Katlanabilir yapıdaki cihazların sayısı günbegün artarken, Vivo X Flip modeli de yakında karşımıza çıkıyor. Samsung Galaxy Z Flip modeline benzerliğiyle dikkat çeken Vivo X Flip, bir süredir sızıntılarla gündeme geliyordu. 

Telefonun resmi görselleri de bu kapsamda paylaşıldı.

TELEFONUN BİLDİĞİMİZ ÖZELLİKLERİ NELER?

Dikey formda tasarlanan telefonun kapağında bir ekran ve arkada ikili kamera sistemi bulunuyor. Ortaya çıkan bilgilere göre standart olarak siyah, altın ve mor renk seçeneklerinin sunulacağı aktarılıyor.

Resmi olarak özellikleri belli olmayan cihazın, ekranında OLED yapıda Full HD Plus kullanılması ve 120 Hz ekran yenileme hızının sunması bekleniyor. 

44W hızlı şarj destekli 4.400 mAh bataryanın da bu cihazda olacağı konuşuluyor.



Katlanabilir yapıdaki Vivo X Flip Katlanabilir yapıdaki Vivo X Flip tasarımı Vivo X Flip

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