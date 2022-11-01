Huawei Nova Y61 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Amiral gemisi telefonlarıyla adını andığımız Huawei, bütçe dostu telefonları arasına bir model daha ekledi. Huawei Nova Y61 tanıtıldı.
Akıllı telefon fiyatlarının inanılmaz yükselişinin yanında uygun fiyatlı ya da bütçe dostu olarak adlandırılan cihazlara büyük bir ilgi başladı. Özellikle Samsung ve Huawei gibi teknoloji şirketlerinin giriş veya orta seviye cihazlarına yönelen milyonlarca kişi var. Huawei de bu ilgiyi bildiği için bütçe dostu sınıfta Nova Y61 modelini tanıttı.
NOVA Y61'İN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
Telefonun 6.52 inçlik bir boyutu var ve 1600x720 piksel HD+ çözünürlüklü LCD ekrana sahip. Ön kamera da ekrana yerleştirilen damla çentik içine eklendi. Ön kamera 5 Megapiksel, arkadaki temel kamerası 50 Megapiksel ve 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik sensörü yer alıyor.
İşlemcisinin modeli açıklanmasa da 8 çekirdekli olduğu biliniyor. 4 ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunulan cihazın 64 GB depolama alanı var.
Nova Y61'in 5.000 mAh büyüklüğünde bir bataryası var ve bu batarya 22.5W hızında şarj olabiliyor. Kutudan ise EMUI 12 ve Wi-Fi, 4G, Bluetooth 5.1, GNSS, 3,5 mm kulaklık jakı ve USB Type-C ile çıkıyor.
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