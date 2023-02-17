Kentlere su basmasını önleyecek bilgisayarlı sistem geliştirildi

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 13:53

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 19:33

Technion ve Danimarka Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen yeni yöntemde, konut binalarına yerleştirilen ve bilgisayarlı bir sistem tarafından kontrol edilen yağmur suyu depolama tankları kullanılıyor.

Bu akıllı sistem, tanklarda biriken suyu, belediye drenaj kanallarına hesaplı bir şekilde boşaltarak kanalların aşırı yüklenmesini önlüyor. Sistemin, temel olarak iklim krizi nedeniyle giderek daha sık ve daha güçlü hale gelen kısa ve sürekli şiddetli yağışlarla başa çıkmak üzere tasarlandığını kaydeden Technion, kentsel alanlarda suyun, sızdırmaz beton ve asfalt yüzeylere aktığını, bu yüzden suyun aşağı sızıp toprak tarafından emilmesinin imkansız hale geldiğini belirtti.

Technion, yeni sistemin drenaj altyapısının yükünü yüzde 20 ile yüzde 30 arasında azaltabileceğini tahmin ediyor. Ayrıca bina sakinleri, tanklarda depolanan suları tuvaletlerde, çamaşır ve bulaşık makinelerinde ve benzeri alanlarda kullanabilecek.¦