iPhone'larda RAM nasıl temizlenir?
Uygulamalar açıldığında işlemcinin yanı sıra telefonlarda RAM tüketmektedir. Uygulamayı kapatsanız dahi RAM kullanmaya devam eder. Peki iPhone'larda RAM nasıl temizlenir?
Eski bir iPhone'larda bazı performans sorunları yaşayabilirsiniz. iOS güncellemelerinin ardından, cihazlardaki performans düşüşleri sıkça görülüyor. Eğer iPhone'unuzda gecikmeler ve performans sorunları yaşıyorsanız, cihazınızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olacak basit bir yöntem kullanabilirsiniz. Bu yöntem RAM'inizi temizlemekten geçiyor. Peki iPhone'larda RAM nasıl temizlenir?
IPHONE'LARDA RAM NASIL TEMİZLENİR?
iPhone'unuzun performansını artırmak ve olası hataları gidermek için iOS 14'te RAM'i temizlemek oldukça kolaydır. Apple, RAM'i temizlemek için doğrudan bir seçenek sunmasa da bazı yöntemler bulunuyor.
İşte iPhone'da RAM'i temizlemenin adım adım nasıl yapılacağı:
İlk olarak, iPhone'unuzda "Ayarlar" uygulamasını açın.
Ardından "Erişilebilirlik" seçeneğine gidin.
"Dokunma" seçeneğine dokunun ve sonra "AssistiveTouch"ı seçin.
AssistiveTouch'ı etkinleştirin. Bu, ekranınızda bir erişim düğmesi görüneceği anlamına gelir.
iOS 14 Ana Ekranına gidin ve "Güç Kapatma" menüsünü başlatın.
Güç Kapatma menüsüne erişmek için "Ses Açma" ve "Ses Kısma" düğmelerine kısa süre basıp bırakın, ardından "Güç" veya "Yan" düğmesini basılı tutun.
Kapatma menüsünde, havada duran AssistiveTouch düğmesine dokunun.
Ana Ekran düğmesine basılı tutarak iPhone RAM'inin temizlendiği anlamına gelene kadar devam edin. (Eğer parola ayarladıysanız, parolanızı girmeniz istenebilir.)
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