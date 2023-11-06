Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:10

Güncelleme: 06.11.2023 - 17:10

Eski bir iPhone'larda bazı performans sorunları yaşayabilirsiniz. iOS güncellemelerinin ardından, cihazlardaki performans düşüşleri sıkça görülüyor. Eğer iPhone'unuzda gecikmeler ve performans sorunları yaşıyorsanız, cihazınızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olacak basit bir yöntem kullanabilirsiniz. Bu yöntem RAM'inizi temizlemekten geçiyor. Peki iPhone'larda RAM nasıl temizlenir?

IPHONE'LARDA RAM NASIL TEMİZLENİR?



iPhone'unuzun performansını artırmak ve olası hataları gidermek için iOS 14'te RAM'i temizlemek oldukça kolaydır. Apple, RAM'i temizlemek için doğrudan bir seçenek sunmasa da bazı yöntemler bulunuyor.

İşte iPhone'da RAM'i temizlemenin adım adım nasıl yapılacağı: