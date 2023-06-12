Kişisel verilerin toplanmasında yaş sınırını yükseltecek

Yayınlanma: 12.06.2023 - 23:22

Güncelleme: 12.06.2023 - 23:49

Danimarka Sanayi, İş ve Finans Bakanı Morten Bodskov, düzenlediği basın toplantısında, kişisel verilerin korunmasına dair açıklamalarda bulundu.

Büyük teknoloji şirketlerinin konuyla ilgili daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirten Bodskov, “Şirketlerin çocukları ve yetişkinleri ekranın önünde tutmak ve akıl almaz miktarda kişisel veri toplamak için çılgınca yöntemler kullanan üstü kapalı algoritmalarına bir son vermeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Bodskov, çocukların verilerinin Google, Snapchat ve Meta gibi teknoloji şirketleriyle paylaşılması için 13 olan yaş sınırını 15 veya 16'ya çıkarmayı planladıklarını belirtti.

Bakan Bodskov, hükümetin ayrıca reşit olmayan kullanıcıların pornografik içerik ve savaş videolarının izlenmesini en aza indirmek için yaş doğrulama önlemlerini uygulamaya koymayı planladığını kaydetti.

Yaş sınırına yönelik yapılacak düzenleme kapsamında, teknoloji şirketlerinin çocukların verilerine ulaşabilmesi için ebeveynlerinden izin alması gerekecek.

Almanya veri toplama için 16 yaş sınırını belirlemiş, Macaristan, Litvanya ve Hollanda da veri koruma yasaları üzerinde çalışmalar yaptığını açıklamıştı.