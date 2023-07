Klasik oyunların yüzde 87'sinin yok olduğu açıklandı

Oyun tarihi ile ilgili medyaların arşivlenmesi ve korunması için çalışan bir dernek olan Video Game History Foundation'a göre; ABD’de klasik oyunların yüzde 87’si tükenmiş, geriye kalan yüzde 13’e ise erişimde hiçbir sıkıntı yok. Gün geçtikçe kaybolmayla karşı karşıya olan video oyunlarının miktarını kanıtlamak için yapılan bu çalışma, bu oyunların neden medya formunda saklanması gerektiğini de kanıtlamış oldu.

Video Game History Foundation, ayrıca bu çalışmanın 2010'dan önce piyasaya sürülen neredeyse 4000'den fazla oyunu kapsadığını ve bunun içerisinde Game Boy oyununun da yer aldığını söyledi.

Webtekno'da yer alan haberde klasik oyunun tanımını yapmak görece zor olsa da en basit tanımıyla 2010’dan önce piyasaya sürülen oyunlar, klasik oyun kategorisine giriyor. Tüm klasik oyunları incelediğini ifade eden dernek, toplamda 4000’den fazla video oyununu inceledi. Video Game History Foundation topluluğundan ve Washington Üniversitesi Bilgi Okulu'ndan gönüllü ekipler, her oyunun piyasaya çıkıp çıkmadığını belirlemek için yaklaşık 4 ay harcadığını dile getirdi.

Dernek, verilerin 15 Nisan 2023 tarihine kadarki süreyi kapsadığını söyledi.

An alarming 87% of classic video games released in the US are unavailable. Here’s why that matters.https://t.co/rV3aqLlZt0