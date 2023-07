Steam üzerinden Türkiye'de en çok satılan oyunlar belli oldu

Yayınlanma: 05.07.2023 - 12:56

Güncelleme: 05.07.2023 - 12:56

Steam bazı dönemlerde yaptığı indirimler sayesinde farklı oyuncuları platforma çekmişti en son indirim döneminde popüler oyunların da indirime girmesiyle Steam'de farklı bir sıralama oldu. 27 Haziran ile 4 Temmuz arasında en çok satan oyunlar da bu bağlamda açıklanmış oldu.

CS:GO uzun bir süredir listede ilk sırada yer alıyor. Bu sıralamada da yerini bir başka oyuna kaptırmamış. Önceki dönemde yılın en iyi oyunu da seçilen Elden Ring ikinci sırada yer alıyorken, FIFA 23 üçüncü sırada, Red Dead Redemption 2 dördüncü sırada yer alıyor. Sırasıyla Euro Truck Simulator 2, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Rust, Forza Horizon 5, Sekiro: Shadows Die Twice- GOTY Edition ve Mount&Blade 2: Bannerlord yer alıyor.



Uzun bir süre listenin ilk sıralarında yer alan Call of Duty: Modern Warfare 2, bu hafta on birinci sıraya kadar düşmüş. Yine listenin bir dönem değişmeyen oyunu Hogwarts Legacy ise on dördüncü sırada yer alıyor. Cyberpunk 2077, on yedinci sırada, Dying Light 2 Stay Human ise on sekizinci sırada yer alıyor.