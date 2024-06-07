Kozmonot Oleg Kononenko uzayda 1.000 gün geçiren ilk kişi oldu

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 1.000 günü geçiren kozmonot Oleg Kononenko, bu konuda yeni bir rekor kırmış oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 11:22
Kozmonot Oleg Kononenko uzayda 1.000 gün geçiren ilk kişi oldu
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Uzaya pek çok görev için astronotlar ve kozmonotlar gönderiliyor. Kozmonot Oleg Kononenko ise uzayda 1.000 gün geçiren ilk kişi olmayı başardı. Daha önce bir diğer kozmonot olan Gennady Padalka 878 gün 11 saat 29 dakika uzayda kalarak rekor kırmıştı.

OLEG KONONENKO UZAYDA EN ÇOK KALAN KİŞİ OLDU

Kononenko, emekli olan Padalka'nın rekorunu geçmeyi başardı. Rus haber ajansı Tass'a yaptığı açıklamada uzayı çok sevdiğini söyleyen Kononenko, rekor kırmak için uzaya çıkmadığını sevdiği şeyi yapmak için çıktığını söyledi. 

Verilen bilgilere göre Kononenko, 15 Eylül 2023'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. Bu görevinin süresi ise eğer bir değişiklik olmazsa 23 Eylül 2024'te sona erecek.

NASA'nın astronotları ise ISS'te genelde 6 aydan fazla kalmıyor. Bunun sebebi uzaydaki atmosferin insan bedenine ve psikolojisine yaptıkları olarak gösteriliyor.


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