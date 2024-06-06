Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk kez 3B metal baskı yapıldı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mevcutta 3 boyutlu yazıcılar kullanılıyor ancak ilk kez metal tabanlı 3B yazıcı kullanıldı.
ISS'te plastik tabanlı 3 boyutlu yazıcılar kullanılıyordu ancak bu yılın ocak ayında SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan Cygnus NG-20 ile metal 3B yazıcı gönderilmişti. Yani ISS'te bu tip yazıcının kullanılması için çalışmalar bu yılın başında başlamıştı.
ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NDA 3B METAL BASKI YAPILACAK
30 Ocak 2024 tarihinde özel bir kutu içinde uzaya gönderilen metal yazıcı 180 kilogram ağırlığa sahip. Öte yandan ocak ayında gönderilen cihaz ancak 30 Mayıs'ta kullanılabildi.
İlk basılan şey ise sıvılaştırılmış çelikten S şeklinde küçük bir çubuk basıldı.
Peki neden böyle bir şey yapılıyor? Yazıcı ile baskı komutları Dünya'daki ekip tarafından yönetiliyor. Ancak cihaz uzayda bu baskı işlemini yapıyor. Yazıcının toplamda dört farklı şekil oluşturması bekleniyor. Dünya'ya gönderilecek parçaların analizleri de yapılacak ve uzun süreli mikro yerçekiminin metalik malzemelerin basımı üzerinde bir etkisi olup olmadığı incelenecek.
Cihazla bir parçayı yazdırmak yaklaşık 40 saat sürüyor.
Metal bazlı baskının avantajı ise kısa vadede ihtiyaçların giderilebilecek olması.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni başkan Ekrem İmamoğlu
- Türkiye'den 5 üniversite ilk 500'de
- Real Madrid'den Arda Güler kararı
- Yerine kayyum atanan Akış'a hapis cezası
- Akşener'e 'Cumhurbaşkanı Yardımcılığı' iddiası!
- Çiftliğinde 10 binden fazla ceset parçası bulundu!
- Akşener Saray'a çıkıyor
- Erdoğan ile görüşmesinin tarihini verdi
- Saray'da sürpriz görüşme sona erdi
- 'Hakkari bunun ilk adımı'