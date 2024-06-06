Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk kez 3B metal baskı yapıldı

Yayınlanma: 06.06.2024 - 10:54

Güncelleme: 06.06.2024 - 10:54

ISS'te plastik tabanlı 3 boyutlu yazıcılar kullanılıyordu ancak bu yılın ocak ayında SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan Cygnus NG-20 ile metal 3B yazıcı gönderilmişti. Yani ISS'te bu tip yazıcının kullanılması için çalışmalar bu yılın başında başlamıştı.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU'NDA 3B METAL BASKI YAPILACAK

30 Ocak 2024 tarihinde özel bir kutu içinde uzaya gönderilen metal yazıcı 180 kilogram ağırlığa sahip. Öte yandan ocak ayında gönderilen cihaz ancak 30 Mayıs'ta kullanılabildi.

İlk basılan şey ise sıvılaştırılmış çelikten S şeklinde küçük bir çubuk basıldı.

Peki neden böyle bir şey yapılıyor? Yazıcı ile baskı komutları Dünya'daki ekip tarafından yönetiliyor. Ancak cihaz uzayda bu baskı işlemini yapıyor. Yazıcının toplamda dört farklı şekil oluşturması bekleniyor. Dünya'ya gönderilecek parçaların analizleri de yapılacak ve uzun süreli mikro yerçekiminin metalik malzemelerin basımı üzerinde bir etkisi olup olmadığı incelenecek.

Cihazla bir parçayı yazdırmak yaklaşık 40 saat sürüyor.

Metal bazlı baskının avantajı ise kısa vadede ihtiyaçların giderilebilecek olması.