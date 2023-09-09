Kullanıcıların yüzde 89’u günde 144 kez telefonlarını kontrol ediyor: Her yerde ‘cep’teyiz

Yayınlanma: 09.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.09.2023 - 04:00

Dünya genelinde 6.925 milyar insan akıllı telefon sahibi. 2026’ya kadar akıllı telefon sahipliğinin artarak 7.52 milyar kişiye ulaşması bekleniyor.

18-47 yaş arasını kapsayan ve 5 bin kişi ile yapılan küresel araştırmaya göre; kullanıcılar telefon ekranları kaydırarak yılda 4.8 kilometrelik içerik tüketiyor. Her 10 kişiden biri günde beş saatten fazla telefona bakıyor. Dörtte biri günde en az üç saatini ekrana bakarak geçiriyor.

Yüzde 69’u telefonlarını tuvalette de kullanıyor. Kullanıcıların yüzde 60’ı aynı evde bulunan fakat farklı odada olan biri ile iletişim kurmak için mesaj göndermeyi tercih ediyor. Kullanıcıların yüzde 75’i uyandıktan sonra ilk üç dakika içerisinde telefonunu kontrol ediyor. Küresel kullanıcıların yüzde 89’u günde 144 kez telefonlarını kontrol ediyor. İnsanların yüzde 47’si şarjı yüzde 20’nin altına düştüğünde kaygılanmaya başlıyor.

YEDİ SAAT İNTERNETTE

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği’nin (MOBİSAD) hazırladığı “2023 Mobil İletişim Sektör Raporu”na göre, Türkiye’de 81.68 milyon adet akıllı telefon kullanılıyor.

Ülkemizde internet kullanıcı sayısı 71.38 milyon, aktif sosyal medya kullanıcı sayısı 62.55 milyon kişiden oluşuyor. İnternette geçirilen günlük süre 7 saat 24 dakika olurken 14.21 milyon kişi internet kullanmıyor.

MOBİL FUARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

MOBISAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “Türkiye’de yurttaşların yüzde 73.2’si bilgi bulmak, yüzde 67.6’sı haber ve etkinliklerden haberdar olmak, yüzde 63.9’u nasıl yapılacağını araştırmak ve yüzde 58.9’u ürün ve marka araştırması yapmak için internet kullandıklarını dile getiriyor” dedi.

MOBISAD raporuna göre, 2023’te 5G teknolojisinin dünya genelinde büyük bir etki yaratması bekleniyor.

Turnacı’nın verdiği bilgilere göre, mobil telekomünikasyon ve bilgi teknolojileri sektörlerinin ulusal ve uluslararası katılımcıları, sektörün en büyük buluşması olarak öne çıkan MOBISAD-IMEX Fuarı ve Konferansı’nda ilk kez bir araya gelecek.

14-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ve yurtiçinde bu kapsamda gerçekleşecek MOBISAD- IMEX’te “Mobile Entegre Yaşam” ana teması ele alınacak. Fuarda 45 yerli ve 27 yabancı olmak üzere 72 katılımcı firma ürünlerini sergilerken, 40’ın üzerinde ülkeden ziyaretçiler de fuarı takip edecek.



