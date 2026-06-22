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Samsung, ülkenin artık en değerli şirketi değil

Samsung, ülkenin artık en değerli şirketi değil

22.06.2026 19:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Samsung, ülkenin artık en değerli şirketi değil

Güney Kore'nin en değerli şirketi pozisyonunu 26 yıl boyunca koruyan Samsung, artık SK Hynix'in ardında yer alıyor.
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Güney Kore'nin en değerli şirketi pozisyonunu uzun yıllar koruyan Samsung, artık en değerli şirket değil. Yeni açıklanan verilere göre yarı iletken şirketi olan SK Hynix, tarihinde ilk kez Samsung'u geçerek, Güney Kore'nin en değerli şirketi oldu. 

Yapay zeka odaklı yatırımların artmasıyla şirketler bellek ve çiplere yönelmiş durumda. Bunları sağlayan ve üreten şirketler ise yatırım alıyor yeni müşteri bulmakta ise hiç zorlanmıyor. 

SK Hynix şirketinin sektörün zirvesine yerleşmesindeki en büyük etkenlerden biri de yapay zeka sistemlerinde kullanılan yüksek bant genişliğine sahip bellekler yani HBM çiplerini üretmesi oluyor. 

Şirketin hisseleri günü 5,6 yükselişle kapattı. Bu yükselişle şirketin piyasa değeri yaklaşık 1,35 trilyon dolara ulaştı. Samsung'un ise 0,14 gerileyerek yaklaşık 1,34 trilyon dolar oldu. 

Açıklanan verilere göre 2025 yılı itibarıyla küresel HBM pazarının lideri yüzde 61 pay ile SK Hynix oluyor. İkinci sırada yüzde 21 pay ile Micron ve üçüncü sırada ise yüzde 17 ile Samsung yer alıyor.

İlgili Konular: #teknoloji #Samsung #güney kore

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