Norveç'ten okuma yazma oranlarının düşmesine yönelik 'yasak' kararı

Norveç, okuma-yazma oranlarındaki düşüş, ekran bağımlılığının artması ve uluslararası sınavlardaki başarısızlık başta olmak üzere yeni analog bir döneme geçmeye karar verdi. Daha önce küçük yaştaki çocukların eğitiminde tablet kullanımını teşvik eden bir sistemi benimseyen ülke, yıllar içinde bağımlılıkların artmasına neden oldu.

Ülke sınıflardaki ekran bağımlılığının azaltılması için tekrar okullarda basılı kitapların satılmasını ve yaygınlaştırılması için fon ayırmaya başladı.

Norveç daha önce de sınıflarda öğrencilerin telefon kullanımını yasaklamış ve Türkiye'de de bir dönem kullanılan 'telefon dolaplarını' devreye almıştı.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü alınan kararların ardından verileri de paylaştı. Telefon yasağı sonrası okullardaki akran zorbalığı azalmış ve öğrencilerin genel not ortalamaları da yükselmiş.

Yalnızca cihazlara yönelik değil, sosyal medya uygulamalarına yönelik de hükümetin kuralları var. Sosyal medya platformlarına 16 yaşından küçük kişilerin erişimini engelleyecek düzenlemeler yapan ülke, en son yapay zeka araçlarının sınıflarda kullanımına yasak getirmeye hazırlanıyor.

Norveç Başbakan Jonas Gahr Stoere tarafından yapılan resmi açıklamada, eğitimde yoğun ve kontrolsüz bir şekilde kullanılan yapay zeka araçlarının öğrencilerin derinlemesine öğrenme ve genel olarak odaklanma becerilerine zarar verdiği belirtildi. Hükümet, bunun önüne geçilmesi adına yeni dönemde ağustos ayından itibaren geçerli olacak yeni kurallar getirmeye karar verdi.

Yeni düzenlemeyle artık 1'inci sınıftan 7'nci sınıfa kadar olan öğrenci grubunun yapay zeka kullanımı neredeyse yasaklanıyor. Ortaokul dönemindeki çocuklar ise öğretmenlerinin gözetiminde ve rehberliğinde yapay zeka araçlarını kullanabilecek. Lise dönemindeki öğrencilerde ise bu kurallar gevşemekle birlikte yine derslere uygun içerik ve yalnızca gerekli durumlarda kullanılması önerilecek.