Cumhuriyet Gazetesi Logo
Norveç'ten okuma yazma oranlarının düşmesine yönelik 'yasak' kararı

Norveç'ten okuma yazma oranlarının düşmesine yönelik 'yasak' kararı

22.06.2026 19:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Norveç'ten okuma yazma oranlarının düşmesine yönelik 'yasak' kararı

Noveç, eğitimde dijital dönemi başlatan ülkeler arasında yer alıyordu. Ancak ülkede okuma ve yazma oranlarındaki düşüş hükümeti farklı bir karar almaya itti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Norveç, okuma-yazma oranlarındaki düşüş, ekran bağımlılığının artması ve uluslararası sınavlardaki başarısızlık başta olmak üzere yeni analog bir döneme geçmeye karar verdi. Daha önce küçük yaştaki çocukların eğitiminde tablet kullanımını teşvik eden bir sistemi benimseyen ülke, yıllar içinde bağımlılıkların artmasına neden oldu. 

Ülke sınıflardaki ekran bağımlılığının azaltılması için tekrar okullarda basılı kitapların satılmasını ve yaygınlaştırılması için fon ayırmaya başladı.

Norveç daha önce de sınıflarda öğrencilerin telefon kullanımını yasaklamış ve Türkiye'de de bir dönem kullanılan 'telefon dolaplarını' devreye almıştı. 

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü alınan kararların ardından verileri de paylaştı. Telefon yasağı sonrası okullardaki akran zorbalığı azalmış ve öğrencilerin genel not ortalamaları da yükselmiş. 

Yalnızca cihazlara yönelik değil, sosyal medya uygulamalarına yönelik de hükümetin kuralları var. Sosyal medya platformlarına 16 yaşından küçük kişilerin erişimini engelleyecek düzenlemeler yapan ülke, en son yapay zeka araçlarının sınıflarda kullanımına yasak getirmeye hazırlanıyor.

Norveç  Başbakan Jonas Gahr Stoere tarafından yapılan resmi açıklamada, eğitimde yoğun ve kontrolsüz bir şekilde kullanılan yapay zeka araçlarının öğrencilerin derinlemesine öğrenme ve genel olarak odaklanma becerilerine zarar verdiği belirtildi. Hükümet, bunun önüne geçilmesi adına yeni dönemde ağustos ayından itibaren geçerli olacak yeni kurallar getirmeye karar verdi. 

Yeni düzenlemeyle artık 1'inci sınıftan 7'nci sınıfa kadar olan öğrenci grubunun yapay zeka kullanımı neredeyse yasaklanıyor. Ortaokul dönemindeki çocuklar ise öğretmenlerinin gözetiminde ve rehberliğinde yapay zeka araçlarını kullanabilecek. Lise dönemindeki öğrencilerde ise bu kurallar gevşemekle birlikte yine derslere uygun içerik ve yalnızca gerekli durumlarda kullanılması önerilecek.

İlgili Konular: #Norveç #dijital #ekran bağımlılığı

İlgili Haberler

Epic Games'te 25 Haziran'a kadar ücretsiz olan oyunlar
Epic Games'te 25 Haziran'a kadar ücretsiz olan oyunlar Epic Games'te bu hafta iki oyun ücretsiz olarak oyunseverlere sunuluyor.
Tahmin: GTA 6'nın ön sipariş satışları 1 saat içinde 1 milyar dolara ulaşabilir
Tahmin: GTA 6'nın ön sipariş satışları 1 saat içinde 1 milyar dolara ulaşabilir GTA VI, dünyanın geliştirme aşamasında en pahalı oyunu olmasının yanında, en çok beklenen ve milyonlarca kişinin çıktığı gibi satın alacağı bir oyun olmasıyla dikkat çekiyor.
Apple, 20 yeni ürün üzerinde çalışıyor
Apple, 20 yeni ürün üzerinde çalışıyor Dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alan Apple'ın üzerinde çalıştığı 20 yeni ürün listelendi.