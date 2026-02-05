Laboratuvarda kozmik toz üretildi: Yaşamın başlangıcına ışık tutabilir!

Avustralya’daki Sydney Üniversitesinde yürütülen araştırmada, gök tozu olarak bilinen kozmik toz parçacıkları laboratuvarda yeniden üretildi. Bu çalışma, yaşamın temel yapı taşları olarak kabul edilen organik moleküllerin uzayda nasıl oluştuğunu anlamaya yardımcı olabilir.

Kozmik toz, yıldızlararası alanda bulunan ve yıldızların ölümüyle uzaya saçılan mikroskobik parçacıklar olarak tanımlanıyor. Karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi hayatın kimyasal yapı taşlarını içeren bu tozlar, yeryüzüne yılda binlerce ton halinde atmosfere giriyor. Bir kısmı atmosferde buharlaşıyorken, bir kısmı meteor ve mikrometeor şeklinde Dünya yüzeyine ulaşıyor. Bu sayede evrene dair önemli bilgiler verebiliyor.

YENİDEN YARATILDI

Sydney Üniversitesinde malzeme ve plazma fiziği alanında doktora adayı Linda Losurdo, kozmik tozu yeniden oluşturmayı başardı.

Losurdo ve danışmanı Prof. David McKenzie, uzayın neredeyse boşluk olan halini taklit etmek için cam bir tüp içinde vakum oluşturdu. Yıldız çevresinde bulunan gazlara benzer bir karışım kullanan araştırmacı bu karışıma 10 bin volt civarında yüksek bir elektrik yükü uygulayarak, gazları dördüncü haline, yani plazmaya dönüştürdü. Bu süreçte moleküller parçalanarak yeniden birleşti ve laboratuvar ortamında toz parçacıkları oluştu.

Oluşan tozlar, gerçek kozmik tozla benzer kızılötesi ışık imzasına sahip çıktı; bu da bilim insanlarının laboratuvarda üretilen tozun gerçek uzaydaki tozla benzer kimyasal yapıya sahip olduğunu doğrulamasına olanak sağladı.

YAŞAMIN BAŞLANGICIYLA NASIL BİR İLİŞKİSİ VAR?

Bilim dünyasında hala tartışılan temel sorulardan biri, yaşamın en eski organik moleküllerinin Dünya’da mı yoksa uzaydan mı geldiği veya her iki kaynağın da rol oynayıp oynamadığı oluyor. Kozmik toz, organik molekülleri taşıma ve Dünya’ya taşınma potansiyeline sahip olduğundan, yaşamın inşasında kritik bir bileşen olarak değerlendiriliyor.

Araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan astrofizikçi Dr. Sara Webb, bu yöntemin evrende olup biteni anlamak için “gerçekten güzel bir yaklaşım” olduğunu belirtiyor. Uzaydaki tozu doğrudan almak mümkün olmadığı için laboratuvarda benzerini üretmenin, erken dönem yaşam koşullarını taklit etmede yeni kapılar açabileceğini ifade etti.

Araştırmacılar, ileride bu laboratuvarda üretilen tozu kullanarak farklı gezegen koşullarında organik kimya deneyleri yapmak istiyor. Bu da sadece Dünya’da yaşamın nasıl ortaya çıktığını anlamaya değil, diğer gezegenlerde olası yaşam süreçlerini de araştırmaya yardımcı olabilir.

Çalışmanın sonuçları The Astrophysical Journal dergisinde yayınlandı.