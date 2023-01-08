Left 4 Dead'in prototip aşamasında nasıl olduğunu gösteren mod

Yayınlanma: 08.01.2023 - 12:27

Güncelleme: 08.01.2023 - 12:27

İlk olarak 2008 yılında karşımıza çıkan Left 4 Dead, halen en popüler zombi oyunlarından biri. Çevrim içi oynanabilen oyun aynı zamanda arkadaşlarla da oynanabiliyor. Valve imzalı oyun diğer Valve oyunları gibi Left 4 Dead'de Source oyun motorunda yapıldı.

OYUN MODU ŞU ANDA OYNANABİLİYOR

Geliştiriciler de bu noktada oyun motorunda oyunu yapmadan önce oyun fikirlerini Source motorunda daha önce yapılmış oyunlarda denemek oluyor. İşte sızıntı da bu noktada karşımıza çıkıyor zira, Left 4 Dead geliştiricisi Turtle Rock Studios, oyunun prototipini test etmek amacıyla Counter-Strike'ınkini kullanmış.

CS: Source olarak geliştirilme aşamasında yıllar önce test edilmiş oyunun prototipi CS:Source modu olarak oynanabiliyor.

YouTube'da paylaşılan videolarda da görüldüğü üzere 'Zombie City' isimli bir harita var ve oyun normal CS gibi başlıyor. Oyunda amaç, CS'den farklı olarak ölmeden haritanın diğer ucuna gidebilmek oluyor.