LG Electronics'in yeni Türkiye Başkanı Dustin Lee oldu

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 07:30

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 07:30

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG Electronics Türkiye Ülke Başkanı Lee, görevine ocak ayı itibarıyla başladı. 20 yılı aşkın süredir sektörde global alanda satış ve pazarlama tecrübesi bulunan Lee, ABD ve Asya pazarına hakimiyeti ile tanınıyor.

Hem kurum içi hem kurum dışında güçlü ve yakın ilişki kurmayı iş yapış tarzının bir parçası olarak benimseyen Dustin Lee, özellikle sektör eğilimleri ve gelecek trendlerinin analizi konusunda çalışıyor.

LG TÜRKİYE'DE EN YENİ TEKNOLOJİLERİ SUNACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lee, Türkiye pazarına duyduğu güveni ve gelecekteki yoğun büyüme potansiyelini belirterek, şunları kaydetti:

"Kullanıcılara 'daha iyi bir yaşam' sunmayı amaçlayan tüketici deneyimi odaklı ürünlerimizi, yatırımcılarımız ve satış kanallarımız aracılığıyla Türkiye'deki tüketicilerle buluşturmaya devam edeceğiz. Başta beyaz eşya, iklimlendirme, TV ve ev eğlence sistemleri alanındaki ürünlerimizle Türk pazarına en yeni teknolojilerimizi sunacağız."

Zengin Türk kültüründen etkilendiğini ifade eden Lee, "Köklü tarihe ve zengin kültüre sahip modern Türk toplumunu daha yakından tanımak ve bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. LG Electronics'in Türkiye'deki tüketicilerine markamıza bağlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. İş ortaklarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalar tüketicilerimizle aramızdaki bağı daha da sağlamlaştıracak." ifadelerini kullandı.