Steam'de ilginç oyun: Tam 17 bin TL'den satışa çıktı

Steam, gerek grafikleri gerekse farklı oynanış tecrübelerinden kaynaklı çok pahalı oyunlara ev sahipliği yapıyor ancak, yeni eklenen oyun pek öyle sayılmaz.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 11:39
Steam'de ilginç oyun: Tam 17 bin TL'den satışa çıktı
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Steam pek çok haberle gündeme geliyor ancak bu sefer platformdan kaynaklı olmayan bir haberle gündemde. The Hidden And Unknown adlı bir oyun satışa çıktığı fiyat sebebiyle tartışma yarattı. Globalde 2 bin dolar civarında Türkiye'de ise 17 bin TL'den satışa çıkan oyunun bu fiyata ulaşmasının sebebi ne grafikleri ne de oyunun bambaşka bir deneyim sunuyor olması. 

17 BİN TL İLE PLATFORMUN EN PAHALI OYUNU

ProX adlı geliştirici tarafından hazırlanan ve hikaye odaklı bir oyun olan  The Hidden And Unknown temelde diğer pek çok oyundan farklı bir şey sunmuyor. Burada yüksek fiyatlara satılmasının nedeni geliştiricinin hayatından izler taşıyor olması ve felsefi düşüncelerini aktarması.

Oyunda farklı durumlara karşı yapılan seçimlerle ilerleniyor. Grafik olarak pek bir şey görmediğimiz oyunun metin ve arka plana koyulmuş birkaç görselden oluştuğunu söylemek mümkün. 

Oyun sosyal medyada ve özellikle Reddit gibi platformlarda fiyatı sebebiyle konuşulurken diğer yandan oyun için birkaç olumsuz inceleme yazısı yer alıyor. 


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