Yemeksepeti de ChatGPT desteği kazandı

Yayınlanma: 03.06.2023 - 00:00

Güncelleme: 03.06.2023 - 00:03

Şirket açıklamasına göre, mart ayında başlanılan bu projeyle Yemeksepeti Mahalle hizmet ağındaki esnaflarının menülerinde yer alan ürünlerin detaylarına dair açıklama oranı yaklaşık yüzde 12 artırıldı.

Yıl sonuna kadar açıklaması olan ürün oranını, yemek platformu için yüzde 91'in üzerine çıkarmayı hedefleyen Yemeksepeti, market ihtiyaçlarını yerel dükkanlardan karşılamaya olanak sağlayan Yemeksepeti Mahalle tarafı için ise hedefini yüzde 40 olarak belirledi.

Ürün açıklamalarının genişletilmesi sipariş sayılarına olumlu etki yapıyor ve kullanıcıların en sevdikleri Mahalle ürünlerini seçerken daha bilinçli kararlar vermelerine olanak sağlıyor.

Haziranın ilk haftası planlanan Dish Description Generation (Yemek Açıklaması Oluşturma) projesi kapsamında yaklaşık 115 bin ürünün açıklamasının daha ChatGPT teknolojisi yardımıyla kullanıcılarla buluşması hedefleniyor.

Üye restoran menülerindeki yemeklerin açıklamalarını yapay zeka desteğiyle zenginleştirip iyileştirecek Yemeksepeti, menülerinde açıklaması olmayan yemekleri tanımlamak için OpenAI'ın son teknoloji dil modeli ChatGPT'yi kullanarak, yemek açıklamasına sahip ürün sayısında ortalama 3 puanlık bir büyüme ile menü detaylarını yüzde 88'den yüzde 91'e çıkarmayı öngörüyor.

Delivery Hero bünyesindeki Yemeksepeti, içerik kalite hedeflerinden biri olan ürün açıklama doluluğunda, hem lokal hem global pazardaki liderliğini yüzde 88'lik başarısı ile sürdürüyor. Yemeksepeti, restoran menülerinde, toplam yemek açıklamaları için, 2023 sonu hedefi olan yüzde 91 kapsamını haziran ayında yakalayarak hedeflerinin üzerine çıkmayı hedefliyor.

Güncel teknolojilerin takibi ve uygulanmasının yanı sıra hem yeni eklenen hem de mevcut restoranlar için pazarda en doğru, detaylı ve zengin menüleri kullanıcılarla buluşturmak yönündeki faaliyetler yoğun olarak devam ediyor.