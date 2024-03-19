YouTube ve Netflix ardından LinkedIn'e de oyunlar geliyor
Platformlar bünyelerine oyun oynama imkanı eklemeye devam ediyor. En son YouTube'un eklediği oyunların ardından Linkedln'e de oyunlar eklenecek.
Microsoft'un sahip olduğu iş odaklı platform LinkedIn üzerinden oyun oynanabilecek. Netflix'in yıllar önce yaptığı yatırımlarla platforma oyunlar eklemesi ve çok da sevilmesi, diğer şirketleri de etkilemişti. En son YouTube platformun içine oyun oynama imkanı getirdi. En son ortaya çıktığı kadarıyla bu kervana Linkedln de katıldı.
OYUNLARIN NE ZAMAN GELECEĞİ BİLİNMİYOR
LinkedIn'a eklenecek oyunların Queens, Inference ve Crossclimb isimlere sahip olduğu aktarıldı. Elbette platforma oyunlar eklendiğinde isimlerinin değişme ihtimali de bulunuyor.
Zaten platformun ana şirketi Microsoft'un Xbox konsolları ve PC için oyunlar üzerinde çalışan kendi oyun bölümü bulunuyor. TechCrunch'ın aktardığına göre LinkedIn sözcüsünden Microsoft'un oyun bölümünün bulmaca oyunlarıyla ilgili herhangi bir çalışma yapıp yapmadığı hakkında bilgi edinemediğini belirtiliyor.
Uygulama analisti Nima Owji de konu hakkında şu paylaşımı yaptı:
BREAKING: #LinkedIn is working on IN-APP GAMES!— Nima Owji (@nima_owji) March 16, 2024
There are going to be a few different games and companies will be ranked in the games based on the scores of their employees!
Pretty cool and fun, in my opinion! pic.twitter.com/hLITqc8aqw
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