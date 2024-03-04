M3 işlemcili yeni MacBook Air tanıtıldı! İşte fiyatı

Yayınlanma: 04.03.2024 - 22:14

Güncelleme: 04.03.2024 - 22:14

Apple yeni M3 işlemciye sahip MacBook Air modellerini tanıttı. Bunun için ber etkinlik yapmayan Apple, zaten beklendiği gibi hazırlanan bir bülten ve basın görselleriyle cihazlarını tanıttı. 13 ve 15 inç iki model ile karşımıza çıkan Apple, cihazlarında performans artışı ve iyileştirmeler sunuyor.

Yeni nesil MacBook Air modelleri 13 Mart'ta satın alınabilir olacak.

M3 İŞLEMCİLİ MACBOOK AIR MODELLERİNİN ÖZELLİKLERİ

MacBook'lar 13 ve 15 inç olmak üzere iki ayrı boyutta tanıtıldı.

Her iki modelde Liquid Retina ekran bulunuyor. 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdeğe kadar çıkabilen GPU yer alıyor. 10 çekirdek GPU yalnızca 15 inçlik modelde mevcutken, 13 inçte sadece en uygun fiyatlı versiyonda yer almıyor.

Depolama tarafında 2 TB'a kadar çıkabilen cihazlar bellek tarafında 8 GB ve 16 GB seçeneklerine ek olarak 24 GB'a kadar yapılandırılabilecek.

Apple'ın açıkladığı gibi yeni M3 işlemciye sahip MacBook Air'lar M1'lilere göre yüzde 60 daha hızlı. M2 ile karşılaştırma verisi paylaşmayan Apple, yeni cihazlarında verimli ve çok daha hızlı Neural Engine yapay zeka hızlandırıcıyı tercih etti.

Hatta şirketin söylediğine göre yeni nesil MacBook Air modelleri yapay zekada en iyi tüketici dostu bilgisayar olarak tanımlanıyor.

Bunların yanı sıra Wi-Fi 6E ve Blutooth 5.3 bağlantılarına sahip.

Peki MacBook'ların Türkiye fiyatlandırması nasıl?

13 inç MacBook Air 8 GB/256 GB alanı sunan versiyon 47 bin 499 TL'den başlıyor. Eğer 8 GB/512 GB depolama tercih ederseniz ödemeniz gereken miktar 55 bin 499 TL'ye çıkıyor. En üstte 16 GB/512 GB için de 63 bin 499 TL ödeme yapılması gerekiyor.

15 inç olan versiyonda ise fiyatlar şu şekilde;