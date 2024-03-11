M3'lü MacBook Air performans testinde 100 derecenin üstüne çıktı

Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:57

Güncelleme: 11.03.2024 - 11:57

Birkaç gün içinda satışa çıkması beklenen yeni MacBook Air'lar, için performans testi yapıldı. Max Tech adındaki YouTube kanalının teste tabii tuttuğu M3'lü MacBook Air, 3DMark Wild Life Extreme ve Cinebench 2024 gibi testlere sokuldu.

İyi performans sunan cihazın en büyük sorunu ise aşırı derecede ısınması oldu. Test edildiği sırada 114 santigrat dereceye kadar çıkan cihazın CPU'su ortalama 107 dereceye, GPU'su ise 103 dereceye kadar çıktı.

Yeni nesil MacBook Air modelleri 13 Mart'ta satın alınabilir olacak.

M3 İŞLEMCİLİ MACBOOK AIR MODELLERİNİN ÖZELLİKLERİ

MacBook'lar 13 ve 15 inç olmak üzere iki ayrı boyutta tanıtılmıştı.

Her iki modelde Liquid Retina ekran bulunuyor. 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdeğe kadar çıkabilen GPU yer alıyor. 10 çekirdek GPU yalnızca 15 inçlik modelde mevcutken, 13 inçte sadece en uygun fiyatlı versiyonda yer almıyor.

Depolama tarafında 2 TB'a kadar çıkabilen cihazlar bellek tarafında 8 GB ve 16 GB seçeneklerine ek olarak 24 GB'a kadar yapılandırılabilecek. Hatta şirketin söylediğine göre yeni nesil MacBook Air modelleri yapay zekada en iyi tüketici dostu bilgisayar olarak tanımlanıyor.

13 inç MacBook Air 8 GB/256 GB alanı sunan versiyon 47 bin 499 TL'den başlıyor. Eğer 8 GB/512 GB depolama tercih ederseniz ödemeniz gereken miktar 55 bin 499 TL'ye çıkıyor. En üstte 16 GB/512 GB için de 63 bin 499 TL ödeme yapılması gerekiyor.

Cihazın test edildiği video;