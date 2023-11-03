Yayınlanma: 03.11.2023 - 16:18

Güncelleme: 03.11.2023 - 16:18

MacBook Air veya MacBook Pro'nuzun pil sağlığı, cihazınızın kullanım ömrünü ve performansını etkileyebilecek kritik bir faktördür. Bu sağlığı kontrol etmek ve anlamak, dizüstü bilgisayarınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Peki MacBook Air ve Pro'da pil sağlığı nasıl kontrol edilir?

MACBOOK AIR VE PRO'DA PİL SAĞLIĞI NASIL KONTROL EDİLİR?



Adım 1: Sistem Tercihleri'ni açın.

Adım 2: "Pil" seçeneğine tıklayın.

Adım 3: Sol taraftaki menüde "Pil Sağlığı" seçeneğini bulun ve tıklayın.

Karşınıza gelen ekranda, MacBook'unuzun pil sağlığı hakkında bilgileri göreceksiniz. Pil sağlığı yüzdesi, mevcut pil kapasitesini tam kapasiteye oranlar. Örneğin, pil sağlığınız yüzde 99 ise, pil hala neredeyse tam kapasitesindedir.

Apple'ın belirttiğine göre, yüzde 80'in üzerinde bir pil sağlığı tamamen normal kabul edilir. Ancak bu oran yüzde 80'in altına düştüğünde, pil değişimine ihtiyaç duyulabilir. Dikkate almanız gereken bir diğer faktör de, pil sağlığının ürünün yaşıyla ilgili olabileceğidir. Yeni bir MacBook satın alıyorsanız ve pil sağlığı yüzde 70'lerde rapor ediliyorsa, bu bir uyarı işareti olabilir.

Pil sağlığını kontrol etmek, bir MacBook satın almadan veya satmadan önce cihazınızın gelecekteki kullanımını anlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, herhangi bir Apple dizüstü bilgisayarda bu özelliğin çalışmayabileceğini unutmayın. Bu durumda, pil döngüsü sayısını kontrol etmek için "Bu Mac Hakkında > Sistem Raporu > Güç" yolunu takip edebilirsiniz.