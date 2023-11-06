MacBook'unuzun ısınmasını nasıl önlersiniz?

Yayınlanma: 06.11.2023 - 14:21

Güncelleme: 06.11.2023 - 14:21

MacBook Air ve MacBook Pro gibi cihazlar piyasadaki en güvenilir bilgisayarlar arasında yer alsa da, zaman zaman aşırı ısınma sorunu yaşayabilirler. İnce tasarımları ve alüminyum kasaları nedeniyle MacBook'lar, yoğun kullanım sırasında sıcak hale gelebilirler. Peki bu sorunlar nasıl çözülür?

MACBOOK'UNUZUN ISINMASINI NASIL ÖNLERSİNİZ?



1. Uygulamalarınızı Kontrol Edin: İlk olarak, yazılımı kontrol etmek iyi bir başlangıçtır. Özellikle Chrome ve Firefox gibi tarayıcılar, özellikle donanım hızlandırma olmayan videoları izlerken MacBook'u ısıtabilir. Karmaşık Javascript uygulamaları da bazen fanların çalışmasına neden olabilir. Bu nedenle, Etkinlik Monitörü gibi bir araç kullanarak hangi uygulamanın işlemciyi fazla kullandığını kontrol edin ve sorunlu uygulamayı veya eklentiyi tespit etmeye çalışın.

2. Turbo Boost Switcher Kullanın: Eğer yazılım düzeltileri işe yaramazsa, MacBook'unuzun aşırı ısınmasını engellemek için Intel'in Turbo Boost'unu devre dışı bırakabilirsiniz. Ne yazık ki, MacOS'ta bu özelliği etkinleştirmek için varsayılan bir seçenek yok. Ancak, Turbo Boost'u manuel olarak açıp kapatabilmenizi sağlayan ücretsiz bir uygulama kullanabilirsiniz. Bu, MacBook'unuzu soğutmakla kalmaz, aynı zamanda pil ömrünü de uzatabilir.

3. Otomatik Mod ile Turbo Boost'u Ayarlayın: Turbo Boost Switcher uygulamasının ücretli bir sürümü, fan hızına, pil şarjına veya kullanılan uygulamalara göre Turbo Boost'u otomatik olarak etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Bu, MacBook'unuzun sıcaklığını yönetmenize ve pil ömrünü korumanıza yardımcı olur.

Apple, gelecekteki Mac'lerde ARM tabanlı işlemcilere geçse de, mevcut Intel işlemcili MacBook kullanıcıları bu yöntemleri kullanarak aşırı ısınma sorunlarına geçici çözümler bulabilirler.