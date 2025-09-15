macOS Tahoe, iPadOS 26 ve watchOS 26 güncellemeleri yayınlandı

Apple'ın cihazları için haziran ayında duyurduğu yeni işletim sistemleri 15 Eylül'de yayınlandı. iOS 26 dışında macOS Tahoe, iPadOS 26 ve watchOS 26 güncellemeleri de geldi. Peki neler sunuluyor, hangi cihazlarda kullanılabilecek?

watchOS 26 NELER SUNUYOR?

Liquid Glass kullanılan yeni tasarım

Akıllı Gruplama

Denetim Merkezi ve Fotoğraflar kadranında değişiklik

Apple Intelligence

Workout Buddy

Antrenman uygulamasına yeni yerleşim düzeni

Antrenman türüne göre dinlenebilecek müzikler

Mesajlar için Akıllı Gruplama ipuçları ve güncellemeleri

Tek elle bildirimleri kolayca kapatan yeni bir bilek çevirme hareketi

watchOS 26 hangi cihazlara sunuluyor?

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE 2.nesil

macOS TAHOE MACBOOK'LAR İÇİN NELER SUNUYOR?

macOS Tahoe, yeni tasarıma uygun olacak şekilde güncelleniyor. Öte yandan iPhone'larda olduğu gibi uygulamaların görünümleri de güncelleniyor. Denetim merkezi ve dahası bu güncellemeyle değişiyor.

Yeni Liquid Glass tasarımı

Klasör görünümlerini özelleştirme

Denetim Merkezi için daha fazla özelleştirme

Mesajlar, FaceTime ve Telefon araması için canlı çeviri

Apple Intelligence destekli Kestirmeler

Genmoji için yeni seçenekler

Doğrudan Spotlight’ta işlem yapma, panoya kolay erişim

Yeni Apple Games uygulaması

Hangi Mac modellerine macOS 26 Tahoe geliyor?

Apple çipli MacBook Air (2020 ve daha yeni modeller)

Apple çipli MacBook Pro (2020 ve daha yeni modeller)

MacBook Pro (16 inç, 2019)

MacBook Pro (13 inç, 2020, dört adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası)

iMac (2020 ve daha yeni modeller)

Mac mini (2020 ve daha yeni modeller)

Mac Studio (2022 ve daha yeni modeller)

Mac Pro (2019 ve daha yeni modeller)

iPadOS 26 HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP?

Yeni güncelleme iPad’e yeni bir görünüm kazandırarak iPad deneyimini daha da etkileyici ve keyifli hale getirmeyi hedefliyor. iPad’in sadeliğini koruyan iPadOS 26, kullanıcıların uygulamaları kontrol etmesine, düzenlemesine ve uygulamalar arasında geçiş yapmasına yardımcı olan yeni özelliklerle donatılmış bir pencere sistemi sunuyor. Apple Intelligence, kullanıcıların iletişim kurmasına, kendilerini ifade etmesine ve işlerini halletmesine yardımcı olacak yeni özelliklerle daha da yetenekli hale geliyor ve iPadOS 26’nın tamamına entegre oluyor.

iPadOS 26'nın Öne Çıkan Özellikleri:

Yeni Pencere Sistemi:

Etkin çoklu görev için uygulamaları serbestçe yeniden boyutlandırmanıza, istiflemenize ve farklı konumlara yerleştirmenize olanak tanıyan güçlü ve sezgisel bir pencere sistemi sunar.

Apple Intelligence Entegrasyonu:

M1 çip ve daha yeni işlemcilere sahip iPad modelleri, metinleri özetleme, görseller oluşturma ve ders notlarını karşılaştırma gibi akıllı özellikler sunan Apple Intelligence ile entegre olur.

Daha Tutarlı Tasarım:

iPhone, iPad ve Mac arasında tutarlı bir görünüm sağlayan yeni bir "Sıvı Cam" kullanıcı arayüzü içerir.

Mesajlar Uygulaması:

Anketler, özel sohbet arka planları ve diğer etkileşimli grup sohbet özellikleri ile geliştirildi.

Yeni Preview Uygulaması:

PDF'ler için tasarlanmış ve formları doldurma, imzalamayı kolaylaştırma gibi özelliklere sahip bir önizleme uygulamasıdır.

Oyun Merkezi:

Tüm Apple Arcade ve oyunları tek bir yerde toplayan yeni bir oyun merkezini içerir.

iPadOS 26 ise şu modeller için geliyor: