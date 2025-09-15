Merakla beklenen iOS 26 güncellemesi yayınlandı! İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Apple yeni iOS 26 güncellemesini iPhone'ların kullanımına sundu. Bu yeni güncelleme sayesinde pek çok değişiklik iPhone kullanıcılarına sunuluyor. Büyük değişikliklerin neredeyse tamamı tasarımsal olarak değişiklikler olarak geliyor.
iOS 26 HANGİ ÖZELLİKLERİ SUNUYOR?
Yeni Liquid Glass tasarımının son hali, yeni uygulama görünümleri, Apple'ın yerleşik uygulamalarında ufak değişiklikler ve kilit ekrandaki diğer gelişmeler. Hepsi yeni güncelleme ile kullanıcılara sunulmuş durumda.
Apple'ın yaptığı resmi açıklamada şu sözlere yer verildi:
''Büyük bir güncelleme içeren iOS 26; göz alıcı yeni bir tasarım, akıllı deneyimler ve kullanıcıların her gün kullandıkları uygulamalarda iyileştirmeler sunuyor. Yeni tasarım, sistem çapında daha etkileyici ve ilgi çekici bir deneyim sunarken kullanıcıların ilk bakışta tanıdıkları iOS özelliklerini de koruyor. Sistemin tamamına entegre edilen ve baştan sona gizlilik gözetilerek tasarlanan Apple Intelligence, şimdi daha da yetenekli hale geliyor.
Telefon ve Mesajlar uygulamalarında yapılan güncellemeler, kullanıcıların bağlantıda kalırken istenmeyen aramalar gibi dikkat dağıtıcı durumları ortadan kaldırmalarına yardımcı oluyor. iOS 26 ile CarPlay, Apple Music, Harita ve Cüzdan uygulamaları da yeni özelliklere kavuşuyor. Ayrıca, yepyeni bir uygulama olan Apple Games, kullanıcılara tüm oyunlarına tek bir yerden erişme imkanı sunuyor.''
- Yeni cam tasarımı “Liquid Glass”
- Kilit Ekranı’nda uyarlanabilir saat
- Kilit ekranında fotoğraflara üç boyut efekti verme
- Güncellenmiş uygulama simgeleri
- Animasyonlu albüm kapağı
- Ekran görüntülerinde Görsel Zeka kullanımı
- Mesajlar, FaceTime ve Aramalar için canlı çeviri
- Kestirmeler için akıllı eylemler ve model kullanımı
- Genmoji ve ChatGPT ile entegre Image Playground
- Yeni Kamera tasarımı, lens temizleme bildirimi
- Basitleştirilmiş Fotoğraflar tasarımı
- Telefon uygulaması için yeni özellikler (Arama Filtreleme, Tutma Yardımı)
- Mesajlar’da bilinmeyen numaralar için ayrı alan
- Mesajlar’da yapay zekayla oluşturulan arka planlar
- Mesajlar’da anket önerileri
- Apple Harita’da gidilen yerler ve tercih edilen rotalar
- Apple Müzik’te şarkı sözü çevirisi, AutoMix ve sabitleme
- Yeni oyun uygulaması Apple Games
- Yeni Erişilebilirlik özellikleri
- Önizleme uygulaması
- Anımsatma önerileri
- iPhone tahmini şarj süresini gösterme
- Adaptif güç modu
- Fitness uygulamasında yeni Antrenman sekmesi
- Parolalar uygulamasında geçmiş şifrelerin gösterilmesi
iOS 26 hangi telefonlara geliyor?
- iPhone 17 serisinin tamamı
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)