Merakla beklenen iOS 26 güncellemesi yayınlandı! İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Apple yeni iOS 26 güncellemesini iPhone'ların kullanımına sundu. Bu yeni güncelleme sayesinde pek çok değişiklik iPhone kullanıcılarına sunuluyor. Büyük değişikliklerin neredeyse tamamı tasarımsal olarak değişiklikler olarak geliyor.

Yeni Liquid Glass tasarımının son hali, yeni uygulama görünümleri, Apple'ın yerleşik uygulamalarında ufak değişiklikler ve kilit ekrandaki diğer gelişmeler. Hepsi yeni güncelleme ile kullanıcılara sunulmuş durumda.

Apple'ın yaptığı resmi açıklamada şu sözlere yer verildi:

''Büyük bir güncelleme içeren iOS 26; göz alıcı yeni bir tasarım, akıllı deneyimler ve kullanıcıların her gün kullandıkları uygulamalarda iyileştirmeler sunuyor. Yeni tasarım, sistem çapında daha etkileyici ve ilgi çekici bir deneyim sunarken kullanıcıların ilk bakışta tanıdıkları iOS özelliklerini de koruyor. Sistemin tamamına entegre edilen ve baştan sona gizlilik gözetilerek tasarlanan Apple Intelligence, şimdi daha da yetenekli hale geliyor.

Telefon ve Mesajlar uygulamalarında yapılan güncellemeler, kullanıcıların bağlantıda kalırken istenmeyen aramalar gibi dikkat dağıtıcı durumları ortadan kaldırmalarına yardımcı oluyor. iOS 26 ile CarPlay, Apple Music, Harita ve Cüzdan uygulamaları da yeni özelliklere kavuşuyor. Ayrıca, yepyeni bir uygulama olan Apple Games, kullanıcılara tüm oyunlarına tek bir yerden erişme imkanı sunuyor.''