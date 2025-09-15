Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.09.2025 21:05:00
Haber Merkezi
Merakla beklenen iOS 26 güncellemesi yayınlandı! İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Apple iOS 26 güncellemesini iPhone'lara göndermeye başladı. Güncelleme büyük değişiklikler içeriyor ve yaklaşık modele göre değişmekle beraber 7 GB ila 10 GB boyuta sahip.

Apple yeni iOS 26 güncellemesini iPhone'ların kullanımına sundu. Bu yeni güncelleme sayesinde pek çok değişiklik iPhone kullanıcılarına sunuluyor. Büyük değişikliklerin neredeyse tamamı tasarımsal olarak değişiklikler olarak geliyor. 

iOS 26 HANGİ ÖZELLİKLERİ SUNUYOR?

Yeni Liquid Glass tasarımının son hali, yeni uygulama görünümleri, Apple'ın yerleşik uygulamalarında ufak değişiklikler ve kilit ekrandaki diğer gelişmeler. Hepsi yeni güncelleme ile kullanıcılara sunulmuş durumda. 

Apple'ın yaptığı resmi açıklamada şu sözlere yer verildi:

''Büyük bir güncelleme içeren iOS 26; göz alıcı yeni bir tasarım, akıllı deneyimler ve kullanıcıların her gün kullandıkları uygulamalarda iyileştirmeler sunuyor. Yeni tasarım, sistem çapında daha etkileyici ve ilgi çekici bir deneyim sunarken kullanıcıların ilk bakışta tanıdıkları iOS özelliklerini de koruyor. Sistemin tamamına entegre edilen ve baştan sona gizlilik gözetilerek tasarlanan Apple Intelligence, şimdi daha da yetenekli hale geliyor.

Telefon ve Mesajlar uygulamalarında yapılan güncellemeler, kullanıcıların bağlantıda kalırken istenmeyen aramalar gibi dikkat dağıtıcı durumları ortadan kaldırmalarına yardımcı oluyor. iOS 26 ile CarPlay, Apple Music, Harita ve Cüzdan uygulamaları da yeni özelliklere kavuşuyor. Ayrıca, yepyeni bir uygulama olan Apple Games, kullanıcılara tüm oyunlarına tek bir yerden erişme imkanı sunuyor.''

  1. Yeni cam tasarımı “Liquid Glass”
  2. Kilit Ekranı’nda uyarlanabilir saat
  3. Kilit ekranında fotoğraflara üç boyut efekti verme
  4. Güncellenmiş uygulama simgeleri
  5. Animasyonlu albüm kapağı
  6. Ekran görüntülerinde Görsel Zeka kullanımı
  7. Mesajlar, FaceTime ve Aramalar için canlı çeviri
  8. Kestirmeler için akıllı eylemler ve model kullanımı
  9. Genmoji ve ChatGPT ile entegre Image Playground
  10. Yeni Kamera tasarımı, lens temizleme bildirimi
  11. Basitleştirilmiş Fotoğraflar tasarımı
  12. Telefon uygulaması için yeni özellikler (Arama Filtreleme, Tutma Yardımı)
  13. Mesajlar’da bilinmeyen numaralar için ayrı alan
  14. Mesajlar’da yapay zekayla oluşturulan arka planlar
  15. Mesajlar’da anket önerileri
  16. Apple Harita’da gidilen yerler ve tercih edilen rotalar
  17. Apple Müzik’te şarkı sözü çevirisi, AutoMix ve sabitleme
  18. Yeni oyun uygulaması Apple Games
  19. Yeni Erişilebilirlik özellikleri
  20. Önizleme uygulaması
  21. Anımsatma önerileri
  22. iPhone tahmini şarj süresini gösterme
  23. Adaptif güç modu
  24. Fitness uygulamasında yeni Antrenman sekmesi
  25. Parolalar uygulamasında geçmiş şifrelerin gösterilmesi

iOS 26 hangi telefonlara geliyor?

  • iPhone 17 serisinin tamamı
  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)
