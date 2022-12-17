Magenta Gizemi şimdi de Witcher 3’te ortaya çıktı

17 Aralık 2022 Cumartesi, 12:12

İlk kez E3 2013’te tanıtılan ve 2020 yılında piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, içindeki bazı bug'lardan dolayı eleştirilmişti. 2 yıl içerisinde yavaş ama istikrarlı bir şekilde kendini toparlayan oyun, Cyberpunk Edgerunners isimli animenin çıkışıyla birlikte yeniden oyuncularla dolmuştu.

Oyunun yapımcısı CD PROJEKT RED’in en beğenilen oyunu olarak görülen Witcher 3’ün yeni nesil güncellemesi ise geçtiğimiz günlerde hem PC hem de konsollar için yayınlanmıştı. Bugün ise ortaya atılan bir iddia iki oyunun evrenlerinin birbiriyle bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

CYBERPUNK 2077’NİN 2 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN MAGENTA GİZEMİ

Webtekno'nun haberine göre Cyberpunk 2077, ilk çıktığında tüm hatalarına rağmen oyuncuların istilasına uğramıştı. Kimi oyuncular hikâyenin tadını çıkarırken kimi oyuncularsa haritanın her köşesini didik didik arayıp sürpriz yumurtalar bulmaya çalışmıştı. Ancak bir Reddit kullanıcı, oyundaki Corpo Plaza’da bulunan bir heykelciğin gizli bir mesaj barındırdığını iddia etti. İki eliyle kılıç tutan bir robot heykelinin üzerinde yer alan FF:06:B5 kodu ilk başta etrafta bir gizli sandığın şifresi olarak görülse de daha sonraları bunun aslında bir renk kodu olduğu ortaya çıkmıştı. Magenta olarak bilinen renge denk gelen bu kod hakkında oyunun tasarımcıları da “Bu rastgele bir şey değil. Henüz kimse ne olduğunu çözmeye yaklaşamadı.” diyerek bunun gerçekten de bir gizem olduğunu kabul etmişti.

Aradan geçen 2 yılın ardından Magenta Gizemi’yle alakalı onlarca ipucu bulunmuş ve bu gizemle ilgili oyuncuları az da olsa aydınlatan bir yan görev eklenmiş olsa da (Keşiş yan görevi) oyuncular hâlâ bu gizemi çözemedi.

WITCHER 3'TE AYNI SORUN VAR

Witcher 3’ün yeni nesil güncellemesi ile grafikler iyileştirilmiş, DLSS ve RTX desteği gelmiş ve The Witcher dizisinden öğeler oyuna eklenmişti. Ancak güncellemenin bundan fazlasını içerdiğini bilen oyuncular oyunu yeniden incelemeye başladığında Velen’in güneydoğusundaki yıkılmış burcun hemen yanındaki 3 harabede 3 farklı düğme olduğunu fark etti.

Bu 3 düğmeyi aktif ettiğinizde bazı yaratıklarla savaşıp portallardan geçiyor ve en sonunda ölümsüz Spectre’ların olduğu gizemli bir odaya ulaşıyorsunuz. Odadan çıkmak için odada bulunan taşları aktifleştirdiğinizde ise oyunun dünyasına geri dönüyorsunuz.

Ancak bir YouTuber, bu odada gizemli bir sembol olduğunu fark etti. Magenta rengindeki bir üçgenin içinde Cyberpunk 2077’deki heykelin üzerindeki işareti taşıyan bu sembolün etrafındaki yazılar ise FF:06:B5 anlamına geliyordu.

Tabii ki bu küçük sürpriz Magenta Gizemi’nin ne olduğunu bize açıklamıyor ancak iki oyunun dünyasının birbirine bağlı olduğunu gösteriyor. Hatırlarsanız Witcher 3’ün ana hikayesinde Ciri’yi bulduğunda Geralt, ona hangi dünyaları ziyaret ettiğini soruyor. Ciri ise o zamanlar henüz çıkacağı duyurulmamış olan Cyberpunk 2077 evrenini kastederek “Kafalarında metaller olan insanlar vardı. Uzaktan savaşıyorlardı ve kendilerine ait uçan gemileri vardı.” diyor. Pek çok oyuncuya göreyse bu cümleler de iki oyunun evreninin mistik bir şekilde birbirine bağlı olduğunun kanıtı.

Ortaya çıkan bu yeni sembolün ardından pek çok Cyberpunk 2077 ve Witcher 3 oyuncusu yeniden Magente Gizemi’ni çözmek için kolları sıvadı.