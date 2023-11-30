Mars yüzeyinin altında gizemli çokgenler bulundu

Yayınlanma: 30.11.2023 - 16:01

Güncelleme: 30.11.2023 - 16:01

Çin'in Mars'taki gezgini Zhurong'un topladığı yeni bazı sonuçlar açıklandı. 15 Mayıs 2021 tarihinde Mars'a iniş yapan altı tekerlekli uzay aracı, Mars'ın kuzeyinde yer alan Utopia Planitia bölgesine inmişti. Yıllardır çalışmalarını sürdüren gezginden yeni sonuçlar geldi.

MARS'TA YENİ ARAZİ YAPISININ KEŞFİ

Nature'da yayınlanan makaleye göre Mars'ın kuzeyinde yer alan bölgenin altında gömülü çokgen arazi bulundu.

Çin, Mars'a başarılı bir şekilde gezginini indiren ikinci ülke olurken, Zhurong, Mars'ın yüzeyinden yıllardır farklı fotoğraflar gönderiyor. Ta ki, mayıs 2022'ye kadar. Zhurong'tan 2022 yılının mayıs ayından beri haber alınmıyordu.

Lei Zhang liderliğindeki araştırmacılar ise yayınlanan makalede, gezici radarın yaklaşık 1.2 kilometre mesafe gittiğini ve 16 çokgen köşe tespit ettiğini aktardı.

Daha önce Mars'ın çeşitli bölgelerinde çokgen tipi araziler bulunmuş olsa da bu çokgen yapıların özellikleri ilk kez ortaya çıktı.

Bilim insanlarına göre bu bulgular, çokgenlerin milyarlarca yıl önce Mars'taki donma ve çözülme döngüsünden kaynaklı olarak oluştu. Aynı zamanda soğuyan lav akışı da bu çokgenlerin oluşmasına neden olmuş olabilir.

Makalede, en olası oluşum mekanizmalarının kuruyan ıslak çökeltilerden kaynaklı olarak toprağın büzülmesi ve bu esnada çatlakları oluşturması yer alıyor. Burada soğuyan lavlar büzülmeye ve çatlamaya sebebiyet vermiş olabilir.

Ne olmuş olursa olsun araştırmacılar, çokgenin oluşumundan Mars'ın iklimindeki büyük bir değişikliğin sorumlu olduğunu düşünüyorlar.