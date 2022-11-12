Mavi tikli hesapların ücretli olması ne sağlayacak?

12 Kasım 2022 Cumartesi, 09:44

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla hesabını mavi tik onaylı tutmak isteyen kullanıcılar, aylık 7,99 dolar karşılığında Blue aboneliğine katılmak zorunda kalacaktı. Twitter’ın yönetiminde ortaya çıkan çeşitli tartışmalar hakkında bilgiler veren Bilişim Avukatı Görkem Gökçe, mavi tik hesaplardan belli ücret alınmasının anlamlı olduğunu belirterek “Eğer bu şekilde olmazsa uygulamada, tamamen reklama dönük bir algoritma izlenmek zorunda kalınabilir. Bu tür uygulamalar ya reklam ya da kullanıcıdan para kazanabilir. Bunun başka üçüncü yolu yok. Reklamla para kazanıldığında, kullanıcılar reklamı daha fazla izlesin diye mecrada daha fazla tutulmaya çalışılıyor. Böyle olduğunda durum manipülasyona varıyor. Dolayısıyla bu durumdan kurtulmak için kullanıcıdan ücret alınmak zorunda. Elon Musk, bu şekilde bot hesapların azalacağını da söylüyor” açıklamasını yaptı.

“İÇERİK KONSEYİ İLE DAHA ŞEFFAF VE DEMOKRATİK ADIMLAR ATILABİLİR”

Bot hesapların ifade özgürlüğü ve demokrasiye katkı sunmadığını belirten Gökçe, “Bu tür hesaplar, manipülasyon aracı olarak kullanılarak demokrasiyi de dinamitler hale geldi. Ben alınan yeni kararlar doğrultusunda hem teknolojik önlemlerle hem de yazılım tarafındaki önlemlerle bot hesapların önüne geçileceğine inanıyorum” şeklinde konuştu. Twitter’da hesap kapatma ya da açmanın içerik konseyiyle denetlenerek yapılacağının söylendiğini de ifade eden Gökçe, “Dolayısıyla bu şekilde daha demokratik ve şeffaf adımlar atıldığını düşünüyorum. Askıya alınan, kapatılan, erişimi engellenen tweetlerle ilgili işlem yapılacaksa burada karar verilecek. Bu da belli politikaların oluşturulmasına fayda sağlayarak öneri getirecek bir durum olabilir” dedi.

“KEYFİ OLARAK BİLE HESAP KAPATILABİLİR”

Elon Musk’un sevgilisi Amber Heard'ın Twitter hesabını engellediğine dair iddialarla ilgili de açıklamalarda bulunan Gökçe, “Haliyle bu konuyla alakalı ‘bunu yapabilir mi, buna hakkı var mı’ gibi sorular geliyor. Kurallar itibariyle aslında sosyal medya mecralarında, kullanıcılarla sözleşme yapılıyor. Tek taraflı bir sözleşme oluyor. Yani aslında bu vesileyle birçok şeye hak vermiyor. Kullanıcılar ünlü de olsa devlet adamı da olsa farklı bir hak alamıyor. Dolayısıyla teorik olarak kullanıcı hesabı silinebilir, kaldırılabilir. Bu keyfi olarak da yapılabilir. Acı ama bunu kabul etmek lazım” şeklinde konuştu.