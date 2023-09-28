Merakla beklenen Counter-Strike 2 çıktı! İşte bütün ayrıntılar

Çıkışı duyurulduğundan beri Counter-Strike: Global Offensive oynanmaları bile yükselen Counter-Strike 2 nihayet çıkış yaptı. Peki neler sunuyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 09:31
Merakla beklenen Counter-Strike 2 çıktı! İşte bütün ayrıntılar
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Counter-Strike 2, Valve imzalı olarak çıkacağı günü sayan oyuncular için o gün geldi ve oyun sunuldu. Resmin çıkış yapan Counter Strike 2'de pek çok yenilik var. Mart ayında tanıtılan ve ardından sınırlı oyunsever ile beta testlerine giren oyun, CS:GO'ya bir güncelleme olarak geliyor.

Counter-Strike 2'nin sistem gereksinimleri ve diğer bütün bilinmesi gerekenler

Counter-Strike 2, tamamen CS:GO'dan farklı değil. Temelde Counter-Strike mekanikleri üzerine kurulan oyun, Source 2 oyun motoru kullanılarak inşa edildi. 

Oyun ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak öncekilerde olduğu gibi oyunda kasa satın alma ve benzeri durumlarda harcama yapmak gerekiyor.

Oyunda yapılan değişikliklerin başında haritalar geliyor. Her harita tasarımsal olarak değiştiği gibi çok daha gerçekçi yansımalar ile oyuncuları karşılıyor. Yani oyuncular her zaman bildikleri ve oynadıkları dust haritasını çok daha gerçekçi bir şekilde görmeye başlayacak, oyun içinden örnek şu şekilde:

Oyun Steam üzerinden indirilebiliyor ve sistem gereksinimleri:

  • İşletim sistemi: Windows 10
  • İşlemci: 4 fiziksel işlemci iş parçacığı - Intel® Core™ i5 750 veya üstü
  • RAM: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Ekran kartı en az 1 GB veya daha fazla belleğe sahip olmalıdır ve Shader Model 5.0 desteklemenin yanı sıra DirectX 11 uyumlu olmalıdır
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Player Alanı
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