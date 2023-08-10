Counter-Strike serisinde değişmeden kalan tek şey!

Yayınlanma: 10.08.2023 - 11:22

Güncelleme: 10.08.2023 - 11:22

Counter-Strike: Global Offensive üzerine gelen devasa güncelleme modernleşmenin zirve noktası olarak hafızalara yerleşti. En temeldeki oyun motorundan silah ve karakter modellerine, fiziklere, skin’lere gelen değişiklikler ve bunlara ek olarak oyuna gelen yenilikler oyunun çehresini değiştirdi. Fakat seride, bunca yıl ve değişiklikten sıyrılarak günümüze hiç ellenmeden gelen bir şey de var.

OYUN BİTİMİNDEKİ SES HALEN DEĞİŞMEDİ

Bu sesi aynı kişiden ilk duyduğumuzda, efsanevi Counter-Strike 1.6 oyununu oynuyorduk. O zamandan bu zamana bu ses dosyalarına hiç dokunulmadı. Ara sıra iki takıma da belirli duyurular yapan bu sesin iki takımdan birinin lideri olduğu düşünülüyor. Söz konusu sesi gerek bomba çözerken/çözüldüğünde gerekse de esir kurtarma görevlerinde duyabiliyoruz.

Webtekno'da yer alan detaylara göre bahsedilen sesin asıl yaratıcısı, Counter-Strike’ın yaratıcılarından Jess Cliffe.

Kendisi, oyun geliştirildiği sırada oyunun internet sitesi ve halkla ilişkilerle ilgileniyordu. Bu ikisine ek olarak bazı görüntülerin ve ses efektlerinin yapılmasından da sorumluydu. Bu ses efektlerine, içeriğimizin konusu olan duyurular da dahildi.

Oyun popülerleştikten sonra bildiğimiz üzere Valve tarafından satın alındı. Bu satın alımla birlikte Jess’e ve serinin diğer yaratıcısı Minh Le’ye de Valve’da iş teklif edildi. 2000 yılında bu satın alım gerçekleşti ve Counter-Strike 1.6’dan bu yana biz hep aynı “Terrorists win” ve “Counter-Terrorists win” sesini duyduk.