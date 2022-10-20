Merakla beklenen korku oyunu Silent Hill 2 Remake duyuruldu!

20 Ekim 2022 Perşembe, 11:16

Konami, en sevilen korku oyunlarından olan Silent Hill 2 Remake’yi duyurdu. Firma, geçtiğimiz günlerde oyun için bir internet sitesi oluşturmuştu ve bugünü işaret eden bir tarih atmıştı. Aynı zamanda bir de oyunun resmi Twitter adresinden bugünün tarihini işaret eden bir paylaşım yapılmıştı.

Bu paylaşımlar, sosyal medyada yankı yaptı ve oyunun hayranlarını heyecanlandırdı. Silent Hill 2 Remake açıklanmadan önce bu şekilde yeni oyun geleceği tahmin edilmişti. Peki Silent Hill 2 Remake için detaylar neler?

OYUNUN ÇIKIŞ TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Shiftdelete.net'te yer alan habere göre Silent Hill 2 Remake’nin geliştiricisi bu kez Layers of Fear ve The Medium gibi korku oyunlarının yaratıcısı Bloober Team olacak. Yeniden yapılandırılacak korku oyunu, PS5 ve bilgisayarlar için özel olacak. Fakat oyunun çıkış tarihiyle ilgili net bir bilgi şimdilik mevcut değil.

İlk olarak 2001 yılında yayınlanan Silent Hill, Playstatiton 2 ile çıkış yapmıştı. Korku oyunu, 2002 yılında da Windows’a ardından Playstation 3 ve Xbox 360’a düzenlenmiş bir şekilde sunuldu. Son olarak da 2014 yılında P.T Silent Hills çıktı ve oyun yeniden popülerlik kazanmaya başladı. Oyun serisi bu şekilde yeniden gündem oldu ve kült bir esere dönüştü.

Silent Hill serisine ait olduğunu belirtilen bazı görüntüler geçtiğimiz Mayıs ayında sızmıştı. Fakat Konami’nin olaya el atmasıyla birlikte görüntülerin tamamı kaldırıldı.