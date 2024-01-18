OpenAI CEO'suna göre yapay zekanın 'nükleer füzyona' ihtiyacı var

Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:00

Güncelleme: 18.01.2024 - 11:00

ChatGPT'nin yaratıcısı günde yüz milyonlarca sorguyla ilgilenirken tahminler bunun her gün yaklaşık 1GWh tükettiğine işaret ediyor ki bu, ABD'deki yaklaşık 33 bin hanenin tüketimine eşdeğer. ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarının işlevselliği geliştikçe ve popülerliği arttıkça bu enerji tüketiminin gelecek yıllarda kayda değer derecede artacağı öngörülüyor.

'YAPAY ZEKA ATILIMI İÇİN ÇIĞIR AÇICI BİR ADIM GEREKİYOR'

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'taki yıllık toplantısı kapsamında Bloomberg'ün salı günü düzenlediği etkinlikte Altman, "Çığır açıcı bir adım atılmadan oraya ulaşmanın yolu yok" dedi.

Bu bizi füzyona daha fazla yatırım yapma yönünde motive ediyor.

Nükleer füzyonün, Güneş'te meydana gelen doğal reaksiyonları taklit ederek neredeyse sınırsız enerji sağlama potansiyeline sahip olması, bazı bilim insanlarının bunu temiz enerjinin "kutsal kasesi" diye tanımlamasına yol açıyor.

Son yıllarda bazı çığır açıcı adımlar atılırken bunlardan en önemlisi 2022'de Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda (LLNL) gerçekleştirilen ilk füzyon ateşlemesiydi. Böylece araştırmacılar nükleer füzyon kullanarak net bir enerji kazanımı elde ederken laboratuvar bu başarıyı daha sonra da tekrarladı.

Bu gelişmeye rağmen nükleer füzyonun kayda değer ölçekte ticarileştirilmesine hala uzun bir yol var. Altman, 2028'e gelindiğinde yeni nesil teknolojiyi kullanarak ticari ölçekte elektrik üretmeyi hedefleyen ABD merkezli nükleer füzyon şirketi Helion Energy'ye kişisel olarak 375 milyon dolar yatırım yaptı.

Helion Energy geçen yıl, Microsoft'un bu 10 yılın sonunda temiz enerji kaynaklarına geçişi planları kapsamına almasının ardından dünyada nükleer füzyon enerjisi için satın alma anlaşması yapan ilk şirket olmuştu.

OpenAI'ın halihazırda yapay zeka araçlarına güç sağlamada Microsoft'un sunucularına ve bilgi işlem kaynaklarına bel bağlaması, muhtemelen Helion Energy'nin ticari ölçekte nükleer enerji üretimine ulaşmasından faydalanacağı anlamına geliyor.