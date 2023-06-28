META yeni abonelik sistemini açıkladı: VR oyunlara erişim kolaylaşacak

ABD'li teknoloji şirketi META yeni VR abonelik sistemini açıkladı. Firma yeni abonelik sistemi kapsamında aylık 8 dolara VR oyunlarını sunacak. Abonelik sistemine şimdiden kayıt olanlar ilk ay 1 dolar ödeyecekler.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2023 - 12:50
META yeni abonelik sistemini açıkladı: VR oyunlara erişim kolaylaşacak
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Meta, yeni bir VR abonelik hizmetini duyurdu. Meta Quest+ adlı sistem şirketin yayınladığı bir blog yazısına göre, aylık 7,99 dolardan veya yıllık 59,99 dolar karşılığında sunulacak. Ancak, 31 Temmuz'a kadar aylık abonelik için kaydolanlar sadece ilk ay için 1 $ ödeyecekler.

Meta Quest 2, Quest Pro ve yakında piyasaya çıkacak olan Quest 3 için kullanılabilen hizmet, VR dünyasının en popüler oyunlarını ve klasiklerini bir araya getirerek kullanıcıların kütüphanelerini uygun fiyatla genişletmelerini sağlayacak.

Quest+ aboneleri, her ay Meta Quest uygulamasında iki oyun kullanabilecekler. Bu, PlayStation Plus gibi hizmetlerle benzerlik gösteriyor. Abonelikleri devam ettikçe kullanıcılar oyunlara erişebilecek. 

İlk seçilen oyunlar arasında Pistol Whip ve Pixel Ripped 1995 bulunuyor. Ayrıca Meta, Ağustos ayı için Walkabout Mini Golf ve Mothergunship: Forge oyunlarının da abonelere sunulacağını duyurdu.

Meta Quest+'ın, sanal gerçeklik tutkunlarına geniş bir oyun kataloğu sunarak uygun fiyatlı bir içerik deneyimi sunacağı belirtildi.


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