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Metal Gear Solid 3 baştan sona yenileniyor

Metal Gear Solid 3'ün dün yapılan ‘PlayStation Showcase 2023’ etkinliğinde oyun yapımcısı Konami tarafından yeniden yapıldığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 14:17
Metal Gear Solid 3 baştan sona yenileniyor
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Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, PlayStation Showcase 2023 etkinliğini düzenledi. Uzun bir aranın ardından yapılan etkinlikte Sony yeni PlayStation oyunlarını ve el konsolunu tanıttı.

Etkinliğe bazı oyun yapımcıları da katıldı. Bu yapımcılardan biri olan Konami de Metal Gear Solid 3’ün yeniden yapıldığını açıkladı. 

20 yıl önce çıkmış olan Metal Gear Solid 3 oyununun yeniden yapılması ile birlikte adı da değişti. Metal Gear Solid: Snake Eater olarak adlandırılan oyunun çıkış tarihi hakkında ise açıklama yapılmadı.


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