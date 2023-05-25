Metal Gear Solid 3 baştan sona yenileniyor

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, PlayStation Showcase 2023 etkinliğini düzenledi. Uzun bir aranın ardından yapılan etkinlikte Sony yeni PlayStation oyunlarını ve el konsolunu tanıttı.

Etkinliğe bazı oyun yapımcıları da katıldı. Bu yapımcılardan biri olan Konami de Metal Gear Solid 3’ün yeniden yapıldığını açıkladı.