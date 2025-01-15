Microsoft, 2025 yılına işten çıkarmalarla başladı

Yayınlanma: 15.01.2025 - 17:43

Güncelleme: 15.01.2025 - 17:43

Microsoft'u yapay zeka yatırımlarıyla ve oyun şirketlerini bünyesine katmasıyla duyuyoruz ancak yılın ilk toplu işten çıkarmasını da yapmasıyla gündeme geldi. Artan masraflar ve yüksek kar beklentileri çalışanlarla yolların ayrılmasına neden oluyor. Dünyanın en değerli şirketlerinin bile uyguladığı bu toplu işten çıkarma kararları, sektörü de olumsuz etkiliyor.

MICROSOFT'TAN TOPLU İŞTEN ÇIKARMA

Microsoft, farklı departmanlardan olmak üzere performans kaynaklı işten çıkarmalar yaptığını duyurdu.

Kaç kişinin işinden olduğu hangi departmanların çalışanlarının sayısının azaltıldığı ise bilinmiyor. Business Insider tarafından iki kaynaktan edilen bilgiye göreyse güvenlik tarafı başta olmak üzere, cihazlar, satış ve oyun tarafı başlıca işten çıkarmalara sahne olacak.

Microsoft sözcüsü ise konuyla ilgili yapılan haberlerin ardından bu adımı küçük bir toplu işten çıkarma olayı olarak niletendirdi.