Microsoft GamePass yüzde 168 zamlandı!

Microsoft'un oyun abonelik sistemi Xbox Game Pass'in Türkiye fiyatı zamlandı. Xbox Game Pass'in Ultimate versiyonu 120 TL oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 10:35
Microsoft GamePass yüzde 168 zamlandı!
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ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sahip olduğu oyun abonelik sistemi Xbox Game Pass'in Türkiye fiyatı zamlandı. Döviz kurundaki artış nedeniyle yapıldığı tahmin edilen zam kapsamında Xbox Game Pass'in bütün versiyonlarına yüzde 168'e varan zam yapıldı.

Microsoft tarafından açıklanan bilgilere göre mevcut Xbox Game Pass Console ve Xbox Game Pass Ultimate aboneleri 13 Ağustos tarihine kadar eski fiyatlardan ödeme yapacak. Aktif aboneliği olmayan kullanıcılar ise 6 Temmuz itibarıyla yeni fiyatlardan abone olacak.

Xbox Game Pass'in bütün paketlerinin güncel fiyat listesi ise şöyle:

Paket Adı Eski Fiyat Yeni Fiyat Zam Oranı
Xbox Game Pass Ultimate 44,99 TL 120,99 TL yüzde 168
Xbox Game Pass Console 29,99 TL 79,99 TL yüzde 166
Xbox Game Pass PC 29,99 TL 79,99 TL yüzde 166

XBOX GAME PASS NEDİR?

Microsoft'un oluşturduğu Xbox Game Pass bir oyun abonelik sistemi olarak hizmet veriyor. Türkiye'de uygun fiyatlarından dolayı oldukça fazla abonesi bulunan sistemde yüzlerce oyun bulunuyor. Hem PC hem de konsol sürümleri bulunan sistem Microsoft'un sahip olduğu Minecraft gibi oyunları da içerisinde bulunduruyor.


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