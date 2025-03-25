Microsoft, siber güvenliği yapay zeka araçlarıyla geliştiriyor

Microsoft, siber güvenlik ekipleri için zorlayıcı ve tekrarlayan görevlerden bazılarını hafifletmek amacıyla Security Copilot hizmetine 11 yeni yapay zeka temelli araç ekleyeceğini duyurdu.

Microsoft, siber güvenliği yapay zeka araçlarıyla geliştiriyor
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AA
Yayınlanma: 25.03.2025 - 17:08

Microsoft'un internet sitesinde yer alan açıklamada, güvenlik hizmeti Security Copilot'un, yapay zeka sistemleriyle çalışan bir dizi araçla geliştirildiği bildirildi.

Bazı zorlayıcı ve tekrarlayan görevler konusunda siber güvenlik ekiplerine otonom şekilde yardımcı olmak üzere 11 yeni yapay zeka temelli yazılım bileşeni tasarlandığı belirtilen açıklamada, bu araçlardan 6'sının nisan ayında deneme sürümüyle kullanıma sunulacağı aktarıldı.

Açıklamada, araçların oltalama, veri kaybı uyarılarını işleme, kritik olayları önceleme ve güvenlik açıklarını izleme gibi görevlere odaklanacağı ifade edildi.


Etiketler: #microsoft

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