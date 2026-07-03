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Microsoft'tan 2,5 milyar dolarlık yapay zeka hamlesi

Microsoft'tan 2,5 milyar dolarlık yapay zeka hamlesi

3.07.2026 23:35:00
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Microsoft'tan 2,5 milyar dolarlık yapay zeka hamlesi

Microsoft, müşterilerinin yapay zeka ile iş süreçlerini dönüştürmesine yardımcı olmak amacıyla 2,5 milyar dolarlık yatırımla "Microsoft Frontier Company" adlı yeni bir kurumsal yapay zeka organizasyonu kuracağını duyurdu.
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Şirketten yapılan açıklamada, yeni yapının derin sektör bilgisi, değişim yönetimi ve sürekli iyileştirme deneyimini kurumsal düzeyde yapay zeka mühendisliği uzmanlığıyla birleştireceği belirtildi.

Açıklamada, yeni organizasyonla dünya genelindeki müşterilere yapay zeka tabanlı dönüşüm süreçlerinde destek sağlanacağı aktarıldı.

Söz konusu yapının sektördeki en büyük ve sonuç odaklı mühendislik organizasyonu olacağı vurgulanan açıklamada, bu girişim için 2,5 milyar dolarlık yatırım yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, müşterilerle birlikte ölçülebilir iş sonuçlarına dayalı yapay zeka sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, devreye alınması ve sürekli iyileştirilmesi için 6 bin uzmanın görevlendirileceği bildirildi.

İlgili Konular: #Yapay zeka #microsoft

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