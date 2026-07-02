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Sony, PlayStation için fiziksel disk üretmeyeceğini tarihi açıkladı

Sony, PlayStation için fiziksel disk üretmeyeceğini tarihi açıkladı

2.07.2026 19:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sony, PlayStation için fiziksel disk üretmeyeceğini tarihi açıkladı

Konsol tarafında şirketler hem fiziksel hem de dijital versiyonlar sunuyordu ancak Sony tarafından yapılan açıklamaya göre 2028 yılından sonra PlaySatation için disk üretimi olmayacak.
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Oyun sektörü büyük ölçüde değişti. Yıllar içinde teknolojinin gelişmesiyle şirketler farklı hamleler yapma kararı alıyor. Sony de bir süredir direndiği 'fiziksel disk' tarafı için yeni bir açıklama yaptı. 

Şirket, 2028 yılının ocak ayında PlayStation için fiziksel disk üretimini tamamen sona erdirecek.

Yani bu tarihten sonra piyasaya çıkacak olan PlayStation'lar için oyunlar dijital olarak bulunup alınabilecek. 

Alınan kararın arkasında değişen tüketici alışkanlıkları ve trendlerin yönlendirmesi var.

Hatırlanacağı üzere en son GTA VI'nın kutulu olarak alınsa bile içinden dijital kodun çıkacağı gündeme gelmişti. Yani zaten halihazırda yeni çıkan oyunlara dijital olarak sahip olunuyor.

İlgili Konular: #Sony #PlayStation #oyun konsolu

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