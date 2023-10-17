Xbox Game Pass'e 31 Ekim'e kadar eklenecek yeni oyunlar

Yayınlanma: 17.10.2023 - 21:52

Güncelleme: 17.10.2023 - 21:52

Xbox Game Pass, sisteme eklenen onlarca oyunu tek bir üyelik ile oynamaya olanak sağlayan bir hizmet. Microsoft'un sevilen oyun hizmetine her ay yeni oyunlar eklendiği gibi bazı oyunlar da platformdan ayrılıyor.

XBOX GAME PASS EKİM AYI OYUNLAR

Servise yeni eklenecek oyunlar arasında ise F1 Manager 2023, Dead Space, Mineko's Night Market gibi oyunlar var.

Xbox Game Pass için 31 Ekim'e kadar platforma eklenecek oyunlar:

F1 Manager 2023 (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Ekim

Cities: Skylines II (PC) – 24 Ekim

Dead Space (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) EA Play – 26 Ekim

Frog Detective: The Entire Mystery (Bulut ve Konsol) – 26 Ekim

Mineko’s Night Market (Bulut, Konsol ve PC) – 26 Ekim

Headbangers: Rhythm Royale (Bulut, Konsol ve PC) – 31 Ekim

Jusant (Bulut, Konsol ve PC) – 31 Ekim

Game Pass servisinden 31 Ekim tarihi itibarıyla çıkacak oyunlar: