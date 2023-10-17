Xbox Game Pass'e 31 Ekim'e kadar eklenecek yeni oyunlar

Microsoft'un Xbox Game Pass hizmeti için 31 Ekim'e kadar yeni oyunlar dahil oluyor. Bu ayki oyunlar arasında dikkat çekenler var.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 21:52
Xbox Game Pass'e 31 Ekim'e kadar eklenecek yeni oyunlar
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Xbox Game Pass, sisteme eklenen onlarca oyunu tek bir üyelik ile oynamaya olanak sağlayan bir hizmet. Microsoft'un sevilen oyun hizmetine her ay yeni oyunlar eklendiği gibi bazı oyunlar da platformdan ayrılıyor. 

XBOX GAME PASS EKİM AYI OYUNLAR

Servise yeni eklenecek oyunlar arasında ise F1 Manager 2023, Dead Space, Mineko's Night Market gibi oyunlar var. 

Xbox Game Pass için 31 Ekim'e kadar platforma eklenecek oyunlar:

  • F1 Manager 2023 (Bulut, Konsol ve PC) – 19 Ekim
  • Cities: Skylines II (PC) – 24 Ekim
  • Dead Space (Bulut, PC ve Xbox Series X|S) EA Play – 26 Ekim
  • Frog Detective: The Entire Mystery (Bulut ve Konsol) – 26 Ekim
  • Mineko’s Night Market (Bulut, Konsol ve PC) – 26 Ekim
  • Headbangers: Rhythm Royale (Bulut, Konsol ve PC) – 31 Ekim
  • Jusant (Bulut, Konsol ve PC) – 31 Ekim 

Game Pass servisinden 31 Ekim tarihi itibarıyla çıkacak oyunlar:

  • Gunfire Reborn (Bulut, Konsol ve PC)
  • Kill It With Fire (Bulut, Konsol ve PC)
  • Persona 5 Royal (Bulut, Konsol ve PC)
  • Signalis (Bulut, Konsol ve PC)
  • Solasta Crown of the Magister (Bulut, Konsol ve PC) 

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