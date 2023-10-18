Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu! Dead Space geliyor

Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass aboneliğine Ekim ayı sonunda eklenecek oyunlar belli oldu. Oyunlar arasında Dead Space ve yeni çıkacak olan Cities: Skylines II'de yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 13:21
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu! Dead Space geliyor
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Microsoft aylık abonelik sistemi Xbox Game Pass'e ekim ayı sonunda ekleyeceği oyunları açıkladı. Bu ay eklenecek oyunlar arasında bu yıl çıkan ünlü oyun serisi Dead Space'in yenilenmiş hali ve sevilen simülasyon oyunu Cities: Skylines II'de yer aldı. 

Ekim ayı eklenecek oyunlar arasında öne çıkanlar şöyle oldu:

  • Cities: Skylines II (PC) - 24 Ekim: Bu uzun zamandır beklenen devam oyununda, oyuncular şehirler inşa edebilir ve onları büyüten bir metropole dönüştürebilirler. Derin simülasyon ve gerçekçi özellikler sunan Cities: Skylines II, oyunculara sınırsız bir şehir inşa etme fırsatı sunuyor.

  • Dead Space (PC ve Xbox Series X|S) EA Play - 26 Ekim: Bu korku oyunu, klasik bir hayatta kalma korku deneyimini güncellenmiş grafikler ve oyun özellikleri ile sunuyor. Yeniden canlandırılan Dead Space, korku oyunu hayranları için bir deneyim sunuyor.

Ayrıca, ekim ayının sonunda çıkacak diğer oyunlar ise şöyle:

  • Like A Dragon: Ishin! (Konsol ve PC) - Bugün çıkacak
  • F1 Manager 2023 (Konsol ve PC) - 19 Ekim
  • Kurbağa Dedektifi: The Entire Mystery (Bulut ve Konsol) - 26 Ekim
  • Mineko's Night Market (Konsol ve PC) - 26 Ekim
  • Headbangers: Rhythm Royale (Konsol ve PC) - 31 Ekim
  • Jusant (Konsol ve PC) - 31 Ekim

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