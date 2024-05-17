PlayStation 5 satışları, Xbox satışlarını geçmekle kalmadı! 5'e katladı

Yayınlanma: 17.05.2024 - 13:55

Güncelleme: 17.05.2024 - 13:55

Konsol tarafında Sony ve Microsoft arasındaki rekabet artık iOS ve Android karşılaştırmasındaki gibi bir noktaya vardı. Ancak yeni yapılan bir araştırmaya göre PlayStation 5'in satışları Xbox Series X ve S modellerine göre 5 kat daha fazla sattığı ortaya çıktı.

Sektör analistinin aktardığı bu rakamlar PS5'in Xbox X/S modelleri karşısında liderliği ilan ettiğini ortaya koyuyor.

PLAYSTATION 5, XBOX SERIES SERİSİNE GÖRE DAHA ÇOK SATTI

Pazar araştırma şirketi Niko Partners'tan Daniel Ahmad, bu sonuçların Sony'nin açıkladığı rapordan yola çıkarak oluşturulduğunu söyledi.

PlayStation 5'in son çeyrekte 4,5 milyon adet sattığını ve tahminlere göre bu rakamın Xbox Series X ve S'in aynı dönemdeki satışlarından neredeyse 5 kat daha fazla olduğu beliirtildi.