Microsoft'un kodlarının yüzde 30'unu yapay zeka yazıyor

Yayınlanma: 30.04.2025 - 21:28

Güncelleme: 30.04.2025 - 21:28

Yazılım tarafında öne çıkan Microsoft, yapay zekaya yaptığı yatırımlarla gündeme gelirken, yeni yapılan açıklama ile şaşırtıyor. Microsoft CEO'su Satya Nadella tarafından yapılan açıklamada şirketin kodlarının yüzde 30'unu yapay zekanın yazdığı aktarıldı.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile bir araya gelen Nadella, kodların bir kısmını yapay zekanın yazdığını söyledi.

Şirket kodlarının yazılmasında yapay zekaya güvenen Microsoft, farklı dillerde üretilen kodlarda karışık sonuçlar gördüklerini de aktardı. Burada söylediğine göre modellerin Python'da ilerlemesi daha iyiyken, C++ gibi daha karmaşık programa dillerinde ilerlemesi daha az oluyor.

Microsoft'un CTO'su Kevin Scott tarafından da daha önce şirketin bu politikasına yönelik açıklama yapmıştı. Buna göre Microsoft, 2030 yılına kadar kodların yüzde 95'ini yapay zekaya yazdırmayı düşünüyor.