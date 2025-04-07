Microsoft’un Çin'deki ortak girişimi Wicresoft kapanıyor

Yayınlanma: 07.04.2025 - 12:52

Güncelleme: 07.04.2025 - 12:52

Çinli ekonomi yayın organı Caijing'in haberine göre, kapatma kararı Salı gününden itibaren yürürlüğe girecek ve yaklaşık 2 bin çalışanın işine son verilecek.

Haberde, Microsoft’un Çin'deki satış sonrası destek hizmetlerini Wicresoft aracılığıyla yürütme uygulamasını sonlandırma kararının, bu kapanmanın temel nedeni olduğu belirtildi.

Bu durum, özellikle Microsoft’un Çin merkezli Windows ve Office kullanıcılarına nasıl hizmet vereceği konusunda belirsizlikleri de beraberinde getiriyor.

2 BİN KİŞİLİK EKİP İŞTEN ÇIKACAK

Caijing’in aktardığına göre, karar Microsoft’un Çin’deki dış kaynak ekibini doğrudan etkiliyor ve 2 bine yakın çalışanın işsiz kalmasına neden olacak. Şirketten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2002 yılında kurulan Shanghai Wicresoft Co. Ltd., Microsoft’un Çin’deki ilk ortak girişimi olarak faaliyet göstermeye başlamıştı.

Wicresoft’un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirketin dünya genelinde 10 binden fazla çalışanı bulunuyor ve ABD, Avrupa ile Japonya gibi pazarlarda da faaliyet yürütüyor.

MİCROSOFT ÇİN PAZARINDAN GERİ Mİ ÇEKİLİYOR?

Microsoft’un bu kararı, Çin ile ABD arasında artan siyasi ve ticari gerilimlerin yanı sıra, Kingsoft gibi Çinli teknoloji devleriyle yaşanan yoğun rekabetin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz ay South China Morning Post da Microsoft’un, Şangay’daki Nesnelerin İnterneti ve yapay zekâ geliştirmeye odaklanan bir laboratuvarını kapattığını duyurmuştu.

Bu gelişmeler, Microsoft’un Çin pazarındaki varlığını kademeli olarak azalttığı yönündeki yorumları güçlendiriyor.

Pazartesi günü Çin sosyal medyasında dolaşıma giren dahili bir e-posta ekran görüntüsü, Microsoft’un Çin operasyonlarını tamamen sonlandırdığına dair iddiaları beraberinde getirdi.

Ancak bir Microsoft sözcüsü Reuters’a yaptığı açıklamada bu iddiayı yalanlayarak, kapatılan birimin Microsoft’un doğrudan iştiraki değil, Wicresoft olduğunu vurguladı.