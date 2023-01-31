Millet İttifakı’ndan 'E-spor' desteği

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 17:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 17:01

Yeni neslin yakından takip ettiği E-spor sektörü büyümeye devam ediyor. Birçok ülke bu alanda yatırımlarını arttırıyor.

Türkiye’de ise oldukça fazla takipçisi olmasına rağmen E-spor diğer ülkelere göre geride kalmış durumda.

Bu konuyu gündemine taşıyan Millet İttifakı yayınladığı Mutabakat Metni’nde E-spor'a da yer verdi. Maddeler arasında yer alan “E-spor şampiyonlarını Türkiye’de yapacağız” maddesi dikkat çekti. Çünkü geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en büyük turnuvalarında biri olan ESL Türkiye Şampiyonası’nın İstanbul’da yapılmasına izin verilmemişti.

Yayınlanan metinde bulunan maddelerin tamamı ise şöyle:

* E-spor şampiyonlarını Türkiye’de yapacağız.

* E-spor için kurulan derneklere, takımlara diğer spor alanlarında olduğu gibi destek sağlayacağız.

* E-spor takımları ve derneklerinin Türk vatandaşı E-sporculardan kurulu olmak kaydıyla uluslararası turnuvalardaki başarılarını ödüllendirme sistemiyle teşvik edeceğiz.

* Turizm, ulaştırma ve dağıtım, haberleşme, medya, oyun, E-spor ve emlak sektörlerinde yeni nesil iş modellerine yönelik özel destekler kurgulayacağız.

* Turizm, ulaştırma, dağıtım, haberleşme, medya, oyun, E-spor ve emlak sektörlerinde çevrimiçi ve çevrim dışı hizmetleri birlikte sağlayan, yurtiçi ve yurtdışında geniş bir piyasaya kısa sürede ulaşabilen iş modellerine ve girişim sermayesi şirketlerine özel destekler sağlayacağız.

* E-spor sektörünü güçlendirmek amacıyla teknik altyapı, bu alandaki yatırımlar, eğitim, antrenör yetiştirme, fuar ve tanıtım, başarılı olmuş olan sporcuların desteklenmesi ve benzeri alanlarda gerekli düzenleme, destek ve teşvikleri hayata geçireceğiz.

* Mevzuattaki yetersizlik sebebiyle E-spor sektöründe yaşanan sorunları gidermek ve sektördeki zorbalık, hile ve şikeyi engellemek amacıyla gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz.