Millet İttifakı’ndan 'E-spor' desteği
Seçime yaklaşık dört aydan az bir süre kala Millet İttifakı tarafından 75 alt başlıklı ve 240 sayfalık bir Mutabakat Metni açıklandı. 9 ana başlıkta açıklanan metnin maddeleri arasında E-spor da bulunuyor.
Yeni neslin yakından takip ettiği E-spor sektörü büyümeye devam ediyor. Birçok ülke bu alanda yatırımlarını arttırıyor.
Türkiye’de ise oldukça fazla takipçisi olmasına rağmen E-spor diğer ülkelere göre geride kalmış durumda.
Bu konuyu gündemine taşıyan Millet İttifakı yayınladığı Mutabakat Metni’nde E-spor'a da yer verdi. Maddeler arasında yer alan “E-spor şampiyonlarını Türkiye’de yapacağız” maddesi dikkat çekti. Çünkü geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en büyük turnuvalarında biri olan ESL Türkiye Şampiyonası’nın İstanbul’da yapılmasına izin verilmemişti.
Yayınlanan metinde bulunan maddelerin tamamı ise şöyle:
* E-spor şampiyonlarını Türkiye’de yapacağız.
* E-spor için kurulan derneklere, takımlara diğer spor alanlarında olduğu gibi destek sağlayacağız.
* E-spor takımları ve derneklerinin Türk vatandaşı E-sporculardan kurulu olmak kaydıyla uluslararası turnuvalardaki başarılarını ödüllendirme sistemiyle teşvik edeceğiz.
* Turizm, ulaştırma ve dağıtım, haberleşme, medya, oyun, E-spor ve emlak sektörlerinde yeni nesil iş modellerine yönelik özel destekler kurgulayacağız.
* Turizm, ulaştırma, dağıtım, haberleşme, medya, oyun, E-spor ve emlak sektörlerinde çevrimiçi ve çevrim dışı hizmetleri birlikte sağlayan, yurtiçi ve yurtdışında geniş bir piyasaya kısa sürede ulaşabilen iş modellerine ve girişim sermayesi şirketlerine özel destekler sağlayacağız.
* E-spor sektörünü güçlendirmek amacıyla teknik altyapı, bu alandaki yatırımlar, eğitim, antrenör yetiştirme, fuar ve tanıtım, başarılı olmuş olan sporcuların desteklenmesi ve benzeri alanlarda gerekli düzenleme, destek ve teşvikleri hayata geçireceğiz.
* Mevzuattaki yetersizlik sebebiyle E-spor sektöründe yaşanan sorunları gidermek ve sektördeki zorbalık, hile ve şikeyi engellemek amacıyla gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
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